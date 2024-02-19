تغريم لاعب سعودي سابق بسبب الإساءة لمانشيني
قررت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تغريم لاعب سابق بسبب الإساءة للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول.
ووفقا للهيئة العامة لتنظيم الإعلام فقد تم تغريم اللاعب، الذي لم يتم ذكر اسمه، 300 ألف ريال.
وتوقع عدد من المتابعين أن اللاعب المذكور هو ياسر القحطاني الذي يحلل حاليا في شبكة "بي إن سبورت".
وكان ياسر القحطاني قد قال عبر الشبكة: "أنا لم أمر بأجبن من هذا الشخص (مانشيني)، هو مدرب جبان، وأثبت أنه لا يستحق أن يقود هذا المنتخب، وأثبت أنه غير محترم، ولديه عقدة نفسية".
وأضاف: "كلامي غير مبني على أدلة، كان يجب أن يحمي كل من هم تحت قيادته، هو تخلى عن لاعبين نعرفهم، من لسانهم نعرف أن مانشيني كاذب".
وقال ياسر القحطاني هذه التصريحات بعد أن كشف مانشيني أسباب استبعاده الحارس نواف العقيدي من قائمة "الأخضر" في كأس آسيا 2023، وعدم ضمه الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام، خلال فترة التحضيرات للبطولة، قبل أن يخرج اللاعبون في بيانات رسمية لتكذيبه والمطالبة بالتحقيق في أقواله التي بدت وأنها تشكيك في وطنيتهم.
وودع المنتخب السعودي كأس آسيا 2023 من دور الـ16 بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام كوريا الجنوبية عقب التعادل 1/1.
وأثار الإيطالي روبرتو مانشيني، غضب جماهير السعودية بعدما غادر قبل ركلة الترجيح الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، في دور الـ16 بكأس آسيا.
وغادر مانشيني الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح بين المنتخبين، حيث لم ينتظر تسديد الركلة الرابعة للمنتخب الكوري الجنوبي، ليتجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس.
وبعد ذلك أوضح مانشيني سرَّ مغادرته، وقال: "كوريا كانت لها فرصتان لحسم المباراة، وهذا سبب مغادرتي للملعب".
ثم اعتذر المدرب الإيطالي وقال: "أعتذر عن لقطة خروجي، لحظة افتقدت فيها السيطرة، أعتذر لكم وللاعبين وللجماهير، واللاعبون قدموا أداءً أفضل من السابق، وتحسّنوا كثيرًا".