تغريم لاعب سعودي سابق بسبب الإساءة لمانشيني

قررت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تغريم لاعب سابق بسبب الإساءة للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول.

ووفقا للهيئة العامة لتنظيم الإعلام فقد تم تغريم اللاعب، الذي لم يتم ذكر اسمه، 300 ألف ريال.

وتوقع عدد من المتابعين أن اللاعب المذكور هو ياسر القحطاني الذي يحلل حاليا في شبكة "بي إن سبورت".

وكان ياسر القحطاني قد قال عبر الشبكة: "أنا لم أمر بأجبن من هذا الشخص (مانشيني)، هو مدرب جبان، وأثبت أنه لا يستحق أن يقود هذا المنتخب، وأثبت أنه غير محترم، ولديه عقدة نفسية".