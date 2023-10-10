الكشف عن شهادة جيني هيرموسو في قضية "قُبلة" روبياليس
كشفت تقارير إعلامية عن الشهادة التي أدلت بها جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، في المحكمة في قضيتها ضد لويس روبياليس الذي استقال من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب أزمة القُبلة مع اللاعبة عقب التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات.
وعرض برنامج "Codigo 10" الإسباني شهادة اللاعبة في المحكمة، حيث قالت "إنها لم ترغب في تقبيل روبياليس لها، لكنها شعرت بالضغط الشديد منه للقيام بذلك".
وأضافت أنها شعرت بالارتباك والإهانة بعد القُبلة، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى ضد رئيس الاتحاد الإسباني لأنها تريد أن يُحاسب على أفعاله.
وتابعت: "أريد أن أوضح أنني لم أوافق، في أي وقت، على القُبلة التي حدثت، ولم أكن أرغب في تشجيع روبياليس بأي شكل من الأشكال، ولن أسمح بالتشكيك بكلامي خاصة بعدما قاموا بفبركة كلام على لساني".
وأشارت: "لقد كان من الصعب جدًا عدم تمكني من مغادرة المنزل، واضطُررت إلى مغادرة مدريد حتى لا أتحمل ذلك الضغط، لماذا يجب أن أبكي في الغرفة وأنا لم أفعل شيئًا؟".
وأكملت: "لقد شوَّهوا صورتي، وشعرت أنه لا أحد يحميني، أنا لا أستحق أن أعيش كل هذا".
وأكدت:" لقد وثقت به واحتضنته، لقد كان شخصًا جديرًا بالثقة، وبسبب الأدرينالين قمت باحتضانه، وتفاجأت بما قام به".
وأكملت: "عندما نرى صور الاحتفالات، أتسأل: "هل كان هذا حقيقيًا؟". كنت في حالة صدمة".
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد قررت إيقاف روبياليس، مؤقتًا، عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم محليًا ودوليًا لمدة 90 يومًا.