الكشف عن شهادة جيني هيرموسو في قضية "قُبلة" روبياليس

كشفت تقارير إعلامية عن الشهادة التي أدلت بها جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، في المحكمة في قضيتها ضد لويس روبياليس الذي استقال من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب أزمة القُبلة مع اللاعبة عقب التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات.

وعرض برنامج "Codigo 10" الإسباني شهادة اللاعبة في المحكمة، حيث قالت "إنها لم ترغب في تقبيل روبياليس لها، لكنها شعرت بالضغط الشديد منه للقيام بذلك".

وأضافت أنها شعرت بالارتباك والإهانة بعد القُبلة، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى ضد رئيس الاتحاد الإسباني لأنها تريد أن يُحاسب على أفعاله.