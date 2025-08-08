لم أتصل به.. كريستيانو رونالدو يفجّر مفاجأة حول دوره في صفقات النصر

فجَّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مفاجأة مدوية حول دوره في الصفقات الجديدة التي يبرمها فريقه استعداداً للموسم الجديد.

ودارت أقاويل عديدة حول تدخل رونالدو صاحب الـ 40 عاماً في تحديد اختيارات النصر للموسم المقبل سواء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس أو اللاعبين الجدد.

أخبار ذات علاقة تصريح استثنائي.. كريستيانو رونالدو يغازل الهلال (فيديو)

وتعاقد النصر، رسمياً، مع البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ونادر الشراري، وعبد المالك الجابر

وحسم النجم البرتغالي الجدل حول هذه النقطة في تصريحات للصحفيين خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن دوره داخل الملعب فقط.

أخبار ذات علاقة ردود فعل عالمية.. أكثر لاعب لفت الانتباه في النصر بعد كريستيانو رونالدو

ورد رونالدو على أنباء تواصله مع مواطنه جواو فيليكس من أجل إقناعه بالرحيل للنصر قائلاً:" لم أتصل به، أنا لا أفعل ذلك ولا أرفع سماعة هاتفي من أجل التعاقد مع أحد".

وأتم قائلاً:" هذا ليس دوري والإعلام من يروج لذلك، ولكن الحقيقة أن عملي هو التدريب فقط واللعب، وتسجيل الأهداف".

أخبار ذات علاقة بالاسم.. جيسوس يطلب بديلا لكريستيانو رونالدو

وجاءت تصريحات رونالدو بمثابة مفاجأة مدوية بخصوص صفقات النصر والتي دارت أقاويل حول تدخل النجم البرتغالي بها.

وفاز النصر على ريو آفي البرتغالي بنتيجة 4-0 في تجربة ودية أقيمت مساء أمس الخميس.