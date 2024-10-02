تقييم صادم للاعبي ريال مدريد أمام ليل (صور)

حصل لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني على "تقييم صادم"، بعد خسارتهم أمام ليل بهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "بيار موروا" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

نادي ليل الفرنسي حقق فوزًا تاريخيًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.

وسجل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، ليلحق بالنادي الملكي الخسارة الأولى في 37 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، وتحديدًا منذ يناير الماضي.

وبهذه النتيجة، تجرع ريال مدريد -الفائز باللقب 15 مرة- أول هزيمة في المسابقة بعد 14 مباراة لم يعرف فيها طعم الخسارة، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على شتوتغارت الألماني.

في المقابل، رفع ليل رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين خاضهما حتى الآن في الصيغة الجديدة للبطولة، التي تتكون من 8 جولات يخوضها كل فريق في دور المجموعات.

ولم يصل أي من لاعبي ريال مدريد إلى درجة (7/10) في تقييم صادم، في حين تجاوز 5 من لاعبي ليل تلك الدرجة، وفيما يلي تقييم لاعبي الفريقين.

تقييم لاعبي ريال مدريد

تقييم لاعبي ليل