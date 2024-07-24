أعلنت القناة الرياضية المغربية عن نقلها منافسات بطولة الكرة القدم للرجال عبر قنواتها المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات".

وكشفت القناة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي نقلها مباريات الجولة الأولى التي يشارك بها منتخبات المغرب ومصر والعراق.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلًّا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وتأهل منتخب المغرب إلى الأولمبياد، بعدما حقق لقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة العام الماضي، بعد الفوز على مصر بنتيجة (1-2) في نهائي البطولة التي أقيمت على أرضه.

وبجانب القناة الرياضية المغربية، ستُنقل المواجهات أيضًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت "beiN SPORTS 1".

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بينما يواجه منتخب مصر نظيره الدومينيكان في تمام الساعة الرابعة، في حين تنطلق مباراة العراق وأوكرانيا في تمام الساعة السادسة مساءً.

تردد قناة الرياضية المغربية:

التردد: 11476.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.