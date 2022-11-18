هدايا وتذاكر من منتخبي هولندا وإنجلترا للعمال المهاجرين في قطر

استقبل المنتخب الهولندي العمال المهاجرين في قطر الذين شاركوا في بناء ملاعب كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل، وذلك خلال تدريب الفريق الأوروبي قبل مواجهة السنغال ضمن المجموعة الأولى.

وعقب حضور العمال التدريب والمشاركة في مباراة كرة قدم مع لاعبي هولندا، التقطوا عدة صور مع لاعبي أبطال أوروبا 1988 في سعادة كبيرة للعمال الآسيويين، وقد نشر الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي وحساب المنتخب على تويتر بعض لقطات من التدريبات وصور اللاعبين مع العمال المهاجرين.

وتبدأ هولندا مشوارها في النسخة 22 من المونديال بمواجهة السنغال يوم الاثنين المقبل في المجموعة الأولى، وذلك في غياب النجم ساديو ماني مهاجم بطل أفريقيا الذي تأكد غيابه عن البطولة للإصابة.

وفي الوقت ذاته، قال موقع "ياهو سبورتس" إن لاعبي المنتخب الإنجليزي التقوا العمال المهاجرين في قطر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

واستقبل رجال المدرب ساوثغيت العمال المهاجرين خلال تدريب المنتخب الإنجليزي في قطر، وقد منحهم اللاعبون قمصانهم موقعة في نهاية التدريب.

وكذلك منح المنتخب الإنجليزي للعمال تذاكر من الفئة الأولى في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية للفريق ضد إيران يوم الاثنين المقبل.