هدايا وتذاكر من منتخبي هولندا وإنجلترا للعمال المهاجرين في قطر
استقبل المنتخب الهولندي العمال المهاجرين في قطر الذين شاركوا في بناء ملاعب كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل، وذلك خلال تدريب الفريق الأوروبي قبل مواجهة السنغال ضمن المجموعة الأولى.
وعقب حضور العمال التدريب والمشاركة في مباراة كرة قدم مع لاعبي هولندا، التقطوا عدة صور مع لاعبي أبطال أوروبا 1988 في سعادة كبيرة للعمال الآسيويين، وقد نشر الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي وحساب المنتخب على تويتر بعض لقطات من التدريبات وصور اللاعبين مع العمال المهاجرين.
وتبدأ هولندا مشوارها في النسخة 22 من المونديال بمواجهة السنغال يوم الاثنين المقبل في المجموعة الأولى، وذلك في غياب النجم ساديو ماني مهاجم بطل أفريقيا الذي تأكد غيابه عن البطولة للإصابة.
وفي الوقت ذاته، قال موقع "ياهو سبورتس" إن لاعبي المنتخب الإنجليزي التقوا العمال المهاجرين في قطر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.
واستقبل رجال المدرب ساوثغيت العمال المهاجرين خلال تدريب المنتخب الإنجليزي في قطر، وقد منحهم اللاعبون قمصانهم موقعة في نهاية التدريب.
وكذلك منح المنتخب الإنجليزي للعمال تذاكر من الفئة الأولى في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية للفريق ضد إيران يوم الاثنين المقبل.
وتحدث اثنان من العمال إلى وسائل الإعلام البريطانية بعد الحصة التدريبية، حيث قال أشلين (27 عامًا) من ولاية كيرالا الهندية: "إنها فرصة جيدة" وذلك بعد ارتداء قميصه الموقّع ويحمل تذكرة المباراة جنبًا إلى جنب مع نسخة مصغرة من كرة القدم المقلدة لكأس العالم.
وأضاف: "أنا من مشجعي إنجلترا - فرانك لامبارد وجون تيري وأستاذ الركلات الحرة ديفيد بيكهام. أنا أيضًا من مشجعي تشيلسي".
ويعمل أشلين فني كهربائي في قطر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، ويعمل حاليًا في استاد البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وكذلك مباراة إنجلترا وويلز بالمجموعة الثانية.
وتابع: "قطر دولة جيدة وآمنة. هناك حرية في قطر".