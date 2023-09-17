برونو فرنانديز يثير سخط جماهير مانشستر يونايتد على تين هاغ بعد لعبه كقلب دفاع (صورة)

وتداول مشجعو النادي عقب الهزيمة صورة ظهر فيها برونو فرنانديز وهو يلعب كقلب دفاع.

ويعتقد بعض المؤيدين أن الجزء الأسوأ من خسارة يونايتد جاء قرب نهاية المباراة، حيث قام تين هاغ بتعديل تكتيكي غريب.

وقضى الكابتن فرنانديز معظم فترات المباراة وهو يلعب في مركز متقدم في الهجوم، وكان يتراجع أحيانًا إلى عمق منتصف الملعب، عندما حاول يونايتد اللعب من الخلف.

ولكن مع نفاد الوقت لتحقيق آمال الشياطين الحمر، تم رصد فرنانديز في النهاية وهو يلعب كقلب دفاع.

وتراجع فرنانديز إلى جانب فيكتور ليندلوف، حيث حاول البرتغالي رقم 10 العثور على التمريرة المثالية من العمق.

ومع ذلك، كانت جهوده كلها عبثًا.