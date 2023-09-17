برونو فرنانديز يثير سخط جماهير مانشستر يونايتد على تين هاغ بعد لعبه كقلب دفاع (صورة)
اكتشف مشجعو مانشستر يونايتد، مركزًا جديدًا لعب فيه البرتغالي برونو فرنانديز، ما تسبب في الخسارة "المذلة" أمام برايتون.
وسقط نادي مانشستر يونايتد في عقر داره أمام برايتون بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتداول مشجعو النادي عقب الهزيمة صورة ظهر فيها برونو فرنانديز وهو يلعب كقلب دفاع.
ويعتقد بعض المؤيدين أن الجزء الأسوأ من خسارة يونايتد جاء قرب نهاية المباراة، حيث قام تين هاغ بتعديل تكتيكي غريب.
وقضى الكابتن فرنانديز معظم فترات المباراة وهو يلعب في مركز متقدم في الهجوم، وكان يتراجع أحيانًا إلى عمق منتصف الملعب، عندما حاول يونايتد اللعب من الخلف.
ولكن مع نفاد الوقت لتحقيق آمال الشياطين الحمر، تم رصد فرنانديز في النهاية وهو يلعب كقلب دفاع.
وتراجع فرنانديز إلى جانب فيكتور ليندلوف، حيث حاول البرتغالي رقم 10 العثور على التمريرة المثالية من العمق.
ومع ذلك، كانت جهوده كلها عبثًا.
وكان رد فعل المشجعين على التعديل التكتيكي الغريب على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال أحدهم: "برونو فرنانديز، لاعبنا الأكثر إبداعًا الذي يلعب في مركز قلب الدفاع الأيمن... حالة هذا النادي الآن".
وأعلن آخر: "لقد فقدني عندما استبدل هوجلوند وأشرك برونو في قلب الدفاع!"
وأشار أحدهم: "كان برونو فرنانديز يلعب في قلب الدفاع. أنا متعب".
وأضاف آخر: "لقد اتخذ رانجنيك بعض القرارات المجنونة، لكن هل كان أي منها سيئًا مثل ماغواير في المقدمة وقلب دفاع برونو؟".