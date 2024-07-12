محمود فتح الله عن مباراة الأهلي وبيراميدز: صعب التكهن بنتيجتها (فيديو)

كشف محمود فتح الله المدرب العام السابق لنادي بيراميدز، عن توقعه بشأن نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي سترسم إلى حد بعيد، ملامح بطل الدوري المصري لهذا الموسم.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، القمة المؤجلة من مباريات الجولة 14 للدوري المصري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز.

وقال فتح الله في حوار خاص لـ"إرم نيوز" إن نتيجة المباراة صعب توقعها، ولكنه "يعتقد أن التعادل النتيجة الأقرب للمباراة".

وعن سبب هذا التوقع قال: "نظرا لقوة الفريقين.. الأهلي وبيراميدز يتنافسون على الدوري، وكان باين من بعد 10 جولات أن بيراميدز السنة دي سينافس بقوة".

وعن إمكانية تأثر بيراميدز بالغيابات قال: "بيراميدز فريق قوي وعنده بدائل ومش هيتأثر بغياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل".

ويغيب رمضان صبحي بسبب قضية المنشطات، وإبراهيم عادل بسبب رحيله إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد".

ويرى فتح الله أن وسام أبو علي سيكون ورقة الأهلي الرابحة قائلا: "هو مهاجم كويس وخد الثقة وزمايله واثقين فيه وعنده قدرات مميزة مثل مايلي ولاكاي مهاجمين بيراميدز، وهم أوراق رابحة أيضًا".

وتنطلق مباراة الأهلي، ثاني الترتيب وبيراميدز متصدر الدوري مساء اليوم الجمعة، وذلك بإدارة طاقم تحكيم إسباني يقوده حكم الساحة خافيير ألبيرولا روخاس.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، متقدما بفارق 11 نقطة كاملة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 32 مباراة.

وحقق بيراميدز 21 انتصارا حتى الآن بجانب التعادل في 5 مواجهات، ولم يخسر سوى مباراة وحيدة كانت أمام سيراميكا كليوباترا في نوفمبر 2023.

أما الأهلي، فقد حقق 18 فوزا و3 تعادلات وخسارتين، فيما يملك سلسلة إيجابية قوامها الفوز في 12 مباراة متتالية أقل بمباراتين من بيراميدز صاحب 14 لقاء متتاليا لم يعرف فيها إلا الفوز.