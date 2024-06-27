تدخل حاسم يحرم غولر من هدف أيقوني (فيديو)

وتغلبت تركيا على مقاومة شديدة لعشرة من لاعبي التشيك خلال فوزها 2-1، بفضل هدفي هاكان شالهان أوغلو وجينك طوسون، لتضرب موعدا مع النمسا في دور الستة عشر من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وترسل التشيك إلى خارج البطولة.

وكاد أردا غولر أن يسجل هدفًا تاريخيًا، في الدقيقة 27، بعد أن ارتقى للهواء، وكاد يسدد مقصية قوية في الشباك، ولكن مدافع التشيك، تدخل بمهارة خرافية، وأبعد الكرة من أمام قدم المهاجم الشاب.