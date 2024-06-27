تدخل حاسم يحرم غولر من هدف أيقوني (فيديو)
تسبب مدافع التشيك، في حرمان النجم التركي أردا غولر، من هدف أيقوني، خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وتغلبت تركيا على مقاومة شديدة لعشرة من لاعبي التشيك خلال فوزها 2-1، بفضل هدفي هاكان شالهان أوغلو وجينك طوسون، لتضرب موعدا مع النمسا في دور الستة عشر من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وترسل التشيك إلى خارج البطولة.
وكاد أردا غولر أن يسجل هدفًا تاريخيًا، في الدقيقة 27، بعد أن ارتقى للهواء، وكاد يسدد مقصية قوية في الشباك، ولكن مدافع التشيك، تدخل بمهارة خرافية، وأبعد الكرة من أمام قدم المهاجم الشاب.
وبعد انتصارين في ثلاث مباريات، أنهت تركيا منافسات المجموعة السادسة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرتغال المتصدرة، وستواجه النمسا في دور الستة عشر في الثاني من يوليو تموز في لايبزيغ.
وأنهت التشيك في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.
وكانت البرتغال قد ضمنت بالفعل صدارة المجموعة لكنها خسرت من جورجيا، التي تأهلت ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.