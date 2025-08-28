تغريم ميدفيديف بسبب سوء تصرفه في أمريكا المفتوحة للتنس

قررت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تغريم بطلها السابق دانييل ميدفيديف بمبلغ قدره 42,500 دولار، بسبب انهياره المذهل خلال خسارته أمام بنجامين بونزي يوم الأحد الماضي.

وخسر ميدفيديف 6-3 و7-5 و6-7 وصفر-6 و6-4 يوم الأحد الماضي، لكن تصرفه في المجموعة الثالثة هيمن على عناوين الأخبار، عندما شن بطل العام 2021 هجوماً على الحكم الرئيسي وأثار صيحات استهجان من المشجعين الذين أعاقوا منافسه عن الإرسال.

وكان المصنف الـ13 يواجه نقطة خسارة المباراة والهزيمة بمجموعات متتالية، عندما دخل مصوّر إلى ملعب لويس أرمسترونغ في الوقت الذي أخطأ فيه الفرنسي بونزي في إرساله الأول.

ثم سمح الحكم لبونزي بإرسال أول آخر بسبب التحرك غير المصرّح به؛ ما أثار مشاهد جنونية، إذ ثار ميدفيديف على الحكم.

وحطم ميدفيديف مضربه بعد انتهاء المباراة مما دفع بوريس بيكر، الحائز على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للقول إن اللاعب الروسي يحتاج إلى مساعدة احترافية في أعقاب "انهياره العلني".

وقالت بطولة أمريكا المفتوحة في وثيقة ترصد المخالفات التي حدثت بالبطولة إن ميدفيديف حصل على 110 آلاف دولار مقابل مشاركته بالدور الأول، لكنه سيدفع غرامات قدرها 30 ألف دولار بسبب تصرفه غير الرياضي و12500 دولار بسبب إساءة استخدام مضربه.