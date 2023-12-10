يوم تألق المصريين في أوروبا.. صلاح ومرموش ومصطفى محمد يهزون الشباك (فيديو)

شهدت الملاعب العالمية، اليوم السبت، تألق اللاعبين المصريين في الدوريات المختلفة، حيث توهج الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول ليسجل هدفه الـ200 ويحقق أرقاما قياسية رائعة، كما سجل عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني في فوز عريض على بايرن ميونخ، وأيضا سجل مصطفى محمد مع نانت الفرنسي.

محمد صلاح

ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول أمام كريستال بالاس، بتسجيله الهدف الأول، وقدم الدولي المصري تمريرة حاسمة لهارفي إيليوت صاحب الهدف الثاني.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "سيلهوريست بارك".

وبهدفه في مرمى كريستال بالاس، نجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 200 له مع ليفربول بجميع المسابقات معززاً تواجده بالمركز الخامس في ترتيب الهدافييت التاريخيين لنادي ليفربول.

وأيضا أصبح صلاح يمتلك 150 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفاً في مرمى كريستال بالاس ليصبح الهداف التاريخي العاشر في تاريخ المسابقة الإنجليزية.

يذكر أن صلاح قد ساهم بـ38 هدفا في الدوري لعام 2023، كأكثر لاعب ساهم تهديفيًا في البطولة خلال العام.