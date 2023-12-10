يوم تألق المصريين في أوروبا.. صلاح ومرموش ومصطفى محمد يهزون الشباك (فيديو)
شهدت الملاعب العالمية، اليوم السبت، تألق اللاعبين المصريين في الدوريات المختلفة، حيث توهج الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول ليسجل هدفه الـ200 ويحقق أرقاما قياسية رائعة، كما سجل عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني في فوز عريض على بايرن ميونخ، وأيضا سجل مصطفى محمد مع نانت الفرنسي.
محمد صلاح
ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول أمام كريستال بالاس، بتسجيله الهدف الأول، وقدم الدولي المصري تمريرة حاسمة لهارفي إيليوت صاحب الهدف الثاني.
ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "سيلهوريست بارك".
وبهدفه في مرمى كريستال بالاس، نجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 200 له مع ليفربول بجميع المسابقات معززاً تواجده بالمركز الخامس في ترتيب الهدافييت التاريخيين لنادي ليفربول.
وأيضا أصبح صلاح يمتلك 150 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفاً في مرمى كريستال بالاس ليصبح الهداف التاريخي العاشر في تاريخ المسابقة الإنجليزية.
يذكر أن صلاح قد ساهم بـ38 هدفا في الدوري لعام 2023، كأكثر لاعب ساهم تهديفيًا في البطولة خلال العام.
عمر مرموش
تألق الدولي المصري عمر مرموش وقاد فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.
عمر مرموش سجل هدفًا في الدقيقة 12 من عمر المباراة، عندما أخطأ نصير مزراوي في إبعاد الكرة، لتجد الشيبي يطلق تسديدة ترتطم بالعارضة وتسقط أمام النجم المصري.
وأصبح رصيد آينتراخت فرانكفورت 21 نقطة في المركز السابع، بينما بايرن ميونخ يتوقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف ليفركوزن المتصدر.
وينتظر فرانكفورت مواجهة صعبة في الجولة المقبلة من الدوري الألماني أمام المتصدر باير ليفركوزن، وقبلها سيلاقي نظيره أبيردين في دوري المؤتمرات، بعدما حسم تأهله للدور الثاني.
مصطفى محمد
كما سجل مصطفى محمد، مهاجم نانت، في شباك باريس سان جيرمان في مباراة الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، مساء السبت.
ورفع مصطفى محمد رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الفرنسي، ليتساوى مع وسام بن يدر نجم موناكو، ويقلص الفارق مع كيليان مبابي.
ويعتلي مبابي نجم باريس سان جيرمان، قمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 15 هدفا، خلفه أكور أدامز مهاجم مونبيلييه (7 أهداف).