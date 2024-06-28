تغطية مباشرة.. مباراة أوروغواي وبوليفيا في كوبا أمريكا 2024

يتطلع منتخب بوليفيا إلى تدارك خسارته (2 ـ 0) أمام البلد المستضيف الولايات المتحدة في مستهل مشاركته في كوبا أمريكا 2024، وذلك عندما يلاقي اليوم الجمعة منتخب أوروغواي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وفي المقابل سيكون منتخب أوروغواي المتوج بكوبا أمريكا في 15 مناسبة (رقم قياسي يتقاسمه مع الأرجنتين) أمام فرصة التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة رحلة البحث عن أول ألقابه القارية منذ 2011.