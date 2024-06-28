تغطية مباشرة.. مباراة أوروغواي وبوليفيا في كوبا أمريكا 2024
يتطلع منتخب بوليفيا إلى تدارك خسارته (2 ـ 0) أمام البلد المستضيف الولايات المتحدة في مستهل مشاركته في كوبا أمريكا 2024، وذلك عندما يلاقي اليوم الجمعة منتخب أوروغواي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وفي المقابل سيكون منتخب أوروغواي المتوج بكوبا أمريكا في 15 مناسبة (رقم قياسي يتقاسمه مع الأرجنتين) أمام فرصة التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة رحلة البحث عن أول ألقابه القارية منذ 2011.
ويتصدر منتخب أوروغواي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف وعدد المباريات التي لعبها، على كل من الولايات المتحدة وبنما اللذين يملك كل منهما 3 نقاط من مباراتين.
وفي المقابل يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير في المجموعة دون رصيد بعد خسارة أمام المستضيف المنتخب الأمريكي.
ويقود نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي منتخب أوروغواي الذي سيكون معززا بنجمه دراوين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي ورونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني ومانويل أوغارت لاعب باريس سان جيرمان فيما سيكون المخضرم لويس سواريز على مقاعد البدلاء.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة أوروغواي وبوليفيا في كوبا أمريكا 2024:
الدقيقة 1: ضربة بداية المباراة ومنتخب بوليفيا ينفذ ركلة انطلاق اللقاء.
الدقيقة 2: أول فرصة خطيرة لمنتخب أوروغواي كانت تنبئ باهتزاز الشباك: داروين نونيز متوسط الهجوم يتلقى توزيعة على المقاس ليسدد كرة قوية لكن رأسيته تكاد تلامس القائم الأيسر لمرمى بوليفيا.
الدقيقة 8: منتخب أوروغواي يواصل الضغط وينجح في إحداث الفارق بشكل مبكر: توزيعة داخل مناطق جزاء بوليفيا من كرة ثابتة يصعد في الأثناء رونالد أراوخو بالرأس ليضع كرة على طبق أمام فاكوندو بيليستري الذي يهز الشباك بإنهاء رائع من رأسية أيضا. (1 ـ 0).
الدقيقة 10: منتخب أوروغواي يحكم قبضته بشكل كلي على المباراة من خلال الفرص والاستحواذ والأهم من ذلك التهديف. منتخب بوليفيا لم يسدد أي مرة على مرمى أوروغواي.
الدقيقة 15: مانويل أوغارت يقود هجمة جديدة واعدة لأوروغواي، يجد المساحة في منطقة الجزاء للتصويب لكن كرته تنتهي بتدخل رائع للدفاع والحارس البوليفي.
الدقيقة 21: منتخب أوروغواي يضاعف النتيجة. المباراة تبدو في البداية في اتجاه واحد لزملاء فالفيردي.
ماكسيميليانو أراوخو يرسل تمريرة متقنة إلى داروين نونيز الذي يتعامل بشكل رائع مع الكرة داخل المنطقة ويرسل تسديدة صائبة على يسار المرمى البوليفي. المنتخب الأوروغواياني يعزز تقدمه (2 ـ 0).
الدقيقة 30: أول تسديدة نحو المرمى لمنتخب بوليفيا في المباراة تأتي بعد نصف ساعة كاملة: المهاجم كارميلو ألغاراناز يستلم كرة داخل المنطقة ويسدد باليسرى نحو المرمى لكن كرته لم تكن بالقوة التي تخدع الحارس سيرخيو روشيت.
الدقيقة 36: داوروين نونيز يستلم كرة من الجهة اليمني لدفاع بوليفيا ويتلاعب كما يشاء بلاعبي الخصم قبل أن يرسل تسديدة قوية مرت غير بعيدة عن القائم الأيسر للحارس البوليفي فيسكارا.
الدقيقة 39: محاولة جريئة من لاعب بوليفيا ألغاراناز الذي أراد مباغتة حارس أوروغواي بتصويبة من دائرة منتصف الملعب تقريبا لكن كرته تنتهي إلى ركلة مرمى دون أن تشكل خطرا على رفاق نونيز.
الدقيقة 45: ضغط متواصل وهجمات دون هوادة لأوروغواي مقابل ركون تام في المناطق الخلفية لمنتخب بوليفيا: 13 تصويبة نحو المرمى لأوروغواي مقابل تسديدتين فقط لبوليفيا. إحصائية توضح السيطرة الكلية لكتيبة الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على مجريات النصف الأول من المباراة.
الدقيقة 45+1: نهاية الشوط الأول بتقدم أوروغواي (2 ـ 0).