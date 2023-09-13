للمرة الثالثة في تاريخه.. إصابة عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي

وكان عبدالله عطيف قد انضم للأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، بعد رحيله عن الهلال.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أثبتت الأشعة التي أجراها عطيف، صاحب الـ 31 عامًا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة خلال مسيرته الكروية.

وسبق أن تعرض عبدالله عطيف لقطع في الرباط الصليبي مرتين مع الهلال، المرة الأولى في موسم -2015، والثانية في 2020.

ومن المحتمل غياب اللاعب عن الأهلي خلال الموسم الجاري حال التأكد قطعيًا من الإصابة بالرباط الصليبي.