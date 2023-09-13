للمرة الثالثة في تاريخه.. إصابة عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي
تلقى النادي الأهلي السعودي صدمة قوية، بعد التأكد من إصابة لاعبه عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثالثة في تاريخه.
من المحتمل غياب اللاعب عن الأهلي خلال الموسم الجاري حال التأكد قطعيًا من الإصابة بالرباط الصليبي
وكان عبدالله عطيف قد انضم للأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، بعد رحيله عن الهلال.
ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أثبتت الأشعة التي أجراها عطيف، صاحب الـ 31 عامًا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة خلال مسيرته الكروية.
وسبق أن تعرض عبدالله عطيف لقطع في الرباط الصليبي مرتين مع الهلال، المرة الأولى في موسم -2015، والثانية في 2020.
ومن المحتمل غياب اللاعب عن الأهلي خلال الموسم الجاري حال التأكد قطعيًا من الإصابة بالرباط الصليبي.
ويستعد الأهلي لمواجهة التعاون، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.