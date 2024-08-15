ظهر منير نصراوي والد نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال للمرة الأولى، وذلك بعد يوم من حادثة الطعن التي تعرض لها مساء أمس الأربعاء في بلدة "ماتارو" في مدينة برشلونة.

وتعرض والد لامين يامال، لحادثة طعن من قبل 3 أشخاص، مساء الأربعاء، في حادثة هزت الأوساط الكروية في إسبانيا وخاصة في محيط الفريق الكتالوني بالنظر إلى الشعبية الجارفة التي أضحى عليه اللاعب الشاب خاصة بعد قيادته منتخب إسبانيا للتتويج بكأس أمم أوروبا 2024 في يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن والد لامين يامال تلقى عدة طعنات في موقف للسيارات في ماتارو إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، بعد مشاجرة مع 3 أشخاص، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في كان روتي في بادالونا.

ونشر برنامج "الشرينغيتو" في إسبانيا أول صورة لمنير نصراوي بعد حادثة الطعن، كما أجرى حديثا مقتضبا مع والد أيقونة برشلونة الجديدة.

ووفقا لما نقله برنامج "الشرينغيتو"، قال والد لامين يامال: "لقد كنت خائفاً جدا، شعرت في لحظة أني بين الحياة والموت."

وتابع: "أنا أفضل الآن، أشعر ببعض التحسن في حالتي بعد أن تم نقلي لغرفة عادية".

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وكان منير نصراوي نشر عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة قال فيها إنه بخير، مطمئنا عائلته وأصدقاءه.

وذكرت الصحف الإسبانية أن هناك 3 معتقلين حتى الآن بسبب الحادث، ولا يُستبعد أن يكون هناك المزيد من المتورطين في الأمر، والخلاف الذي نشب بين الطرفين يعود إلى وقت سابق، ومن الممكن أن يكون هناك شجار قبل ساعات من الهجوم عليه.