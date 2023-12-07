أسباب تراجع مانشستر سيتي
نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" تقريرًا تحدثت فيه عن أسباب تراجع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.
ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال.
وتعادل مانشستر سيتي 4/4 مع تشيلسي ثم 1/1 مع ليفربول وكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم فاز 3/2 على لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا قبل أن يتعادل مجددًا وهذه المرة مع توتنهام 3/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلاها الخسارة 0/1 أمام أستون فيلا في البريميرليغ أيضًا.
وفيما يلي أسباب تراجع مانشستر سيتي بحسب صحيفة "ذا أتلتيك":
تغييرات الفريق
وبحسب الصحيفة فقد غيّر مانشستر سيتي بالفعل جوهر الفريق، بسبب الإصابات أو الإيقاف أو سوق الانتقالات، ما أفقده الكثير هذا الموسم، خاصة اللاعبين الذين كانوا سبب النجاح في السنوات الأخيرة، وليس أقلها ثلاثية 2022/2023.
ولعب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين 20 دقيقة طوال هذا الموسم، ولم يلعب جون ستونز أكثر من ذلك بكثير، وتم إيقاف رودري 4 مباريات، ورحل إلكاي غوندوغان ورياض محرز في الصيف.
ووفقًا لـ"ذا أتلتيك" فإن هذا الأمر يبدو السبب الأول في تراجع مانشستر سيتي هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي كان يسيطر على المباريات بفضل لاعبين مثل غريليش، ومحرز، وغوندوغان، وستونز، ورودري لاتخاذ القرارات الصحيحة، ولعب التمريرة الآمنة، وإعادة تدوير الكرة.
وأوضحت أن مانشستر سيتي لديه لاعبون مثل فيل فودين وجوليان ألفاريز وجيريمي دوكو وكلهم يحاولون الاندماج مع إيرلينغ هالاند.
ورغم أن جميع هؤلاء اللاعبين رائعون إلا أنهم جميعًا لاعبون مباشرون، فسيلعبون بطريقة مباشرة أكثر، ولكن ليس دائمًا بطريقة مضمونة، ويظهر هذا الأمر أمام الفرق القوية.
وأوضحت "ذا أتلتيك "إن فرق المدرب بيب غوارديولا ليست مهيأة لهذا الأمر لأن المدرب الإسباني يميل للسيطرة قدر الإمكان، حتى لو كان ذلك لا يتناسب مع طبيعة اللاعبين الموجودين تحت تصرفه.
الإصابات
تتعرض جميع الفرق للإصابات، ويحظى مانشستر سيتي بتعاطف أقل من أي فريق آخر بسبب سمعته كفريق ينفق الكثير، لكن الأمر في مانشستر سيتي فقد لاعبين مؤثرين على طريقة لعبه.
ويفتقد مانشستر سيتي لاعب الوسط دي بروين بسبب إصابة تعرض لها في أغسطس الماضي، وهو الذي كان أحد أهم لاعبي الفريق عندما حصد ثلاثية الموسم الماضي.
وتعرَّض عدد كبير من لاعبي مانشستر سيتي للإصابات هذا الموسم أبرزهم إيرلينغ هالاند وغراليش وجون ستونز وبرناردو سيبفا وحتى الحارس إيدرسون مورايس.
غياب رودري
وتأثر مانشستر سيتي بغياب رودري الذي يمثل "وحدة تحكم" لكن ليس له بديل.
وقالت غوارديولا بعد الخسارة أمام أستون فيلا: "رودري لاعب مهم بكل تأكيد، لكن في غيابه علينا إيجاد طريقة للفوز".
وبعد فوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي 2/1 في نهاية سبتمبر، كان مدربهم غاري أونيل صريحًا بشأن حقيقة أن مهمة فريقه أصبحت أسهل نظرًا لغياب رودري الموقوف.
وعندما ذهب مانشستر سيتي إلى آرسنال في نهاية الأسبوع التالي، غيّر غوارديولا أسلوبه بالكامل للمساعدة في سد الفجوة، حيث "دعم" وسط الملعب باللاعبين بشكل فعال لإبقائه تحت السيطرة قدر الإمكان.