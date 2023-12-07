وفيما يلي أسباب تراجع مانشستر سيتي بحسب صحيفة "ذا أتلتيك":

تغييرات الفريق

وبحسب الصحيفة فقد غيّر مانشستر سيتي بالفعل جوهر الفريق، بسبب الإصابات أو الإيقاف أو سوق الانتقالات، ما أفقده الكثير هذا الموسم، خاصة اللاعبين الذين كانوا سبب النجاح في السنوات الأخيرة، وليس أقلها ثلاثية 2022/2023.

ولعب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين 20 دقيقة طوال هذا الموسم، ولم يلعب جون ستونز أكثر من ذلك بكثير، وتم إيقاف رودري 4 مباريات، ورحل إلكاي غوندوغان ورياض محرز في الصيف.

ووفقًا لـ"ذا أتلتيك" فإن هذا الأمر يبدو السبب الأول في تراجع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي كان يسيطر على المباريات بفضل لاعبين مثل غريليش، ومحرز، وغوندوغان، وستونز، ورودري لاتخاذ القرارات الصحيحة، ولعب التمريرة الآمنة، وإعادة تدوير الكرة.