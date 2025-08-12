كانت غاضبة منه.. رد فعل والدة لامين يامال على ارتباطه بمطربة أرجنتينية (صورة)

أثار لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، جدلاً واسعاً بعد ارتباط اسمه بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وظهرت نيكي نيكول مؤخراً في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" لمؤازرة لامين يامال في مباراة فريقه برشلونة ضد كومو الإيطالي في كأس جوان غامبر مساء الأحد الماضي.

وحضرت المغنية الأرجنتينية حفل عيد ميلاد لامين يامال الذي أتم عامه الثامن عشر في شهر يوليو الماضي كما ظهر اسم نيكي نيكول مرتبطاً بنجم برشلونة بعد أن نشر الأخير صورة له وعلى وجهه آثار قبلة نسائية.

وكشف الصحفي غافي هويوس عبر مقطع فيديو عن صاحبة هذه القبلة مؤكداً أنها نيكي نيكول باعتراف شخصي من يامال له.

ردة فعل والدة لامين يامال

أثارت بعض التقارير الصحفية أنباء حول غضب والدة لامين يامال من تصرفاته في الفترة الأخيرة وظهوره مع عدة فتيات.

وانتشرت صورة منسوبة لحساب شيلا إيبانا والدة لامين يامال عبر إنستغرام وهي تعيد نشر خبر حول ارتباط نجلها بالمغنية الأرجنتينية قبل أن تحذفه.

وجاء انتشار هذه الصورة رداً على غضب والدة اللاعب من أنباء ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية.