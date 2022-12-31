صحف رياضية: كريستيانو رونالدو مع النصر.. كريم بنزيما يشير للطريق.. وميسي شخصية العام

ركزت الصحيفة على دخول عام 2023، وكتبت: "من أجل سنة ذهبية 2023".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 وصعوده إلى صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "ثنائية بنزيما تضع ريال مدريد في الصدارة".

كما اهتمت الصحيفة بانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، وكتبت: "كريستيانو رونالدو يوقّع لموسمين ونصف مع النصر السعودي".