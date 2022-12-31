صحف رياضية: كريستيانو رونالدو مع النصر.. كريم بنزيما يشير للطريق.. وميسي شخصية العام
ماركا: رونالدو مع النصر
ركزت الصحيفة على دخول عام 2023، وكتبت: "من أجل سنة ذهبية 2023".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 وصعوده إلى صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "ثنائية بنزيما تضع ريال مدريد في الصدارة".
كما اهتمت الصحيفة بانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، وكتبت: "كريستيانو رونالدو يوقّع لموسمين ونصف مع النصر السعودي".
سبورت: ديربي ساخن
ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، وكتبت: "ديربي ساخن" و"تشافي: نملك مجموعة للتنافس على كل الألقاب".
الصحيفة تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا، وكتبت: "لابورتا يشرح أمنياته لعام 2023".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "تقنية الفيديو امتياز ريال مدريد في ملعب بوسيلا".
كما اهتمت بتكريم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت:"الوداع الأخير للملك بيليه".
موندو ديبورتيفو: ميسي شخصية العام
ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "ميسي شخصية العام".
الصحيفة اهتمت بديربي كتالونيا في الدوري الإسباني بين برشلونة وإسبانيول، وكتبت: "ديربي مع ليفاندوفسكي".
كما اهتمت بفوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0، وكتبت: "بنزيمة ينقذ ريال مدريد".
أس: بنزيما يشير للطريق
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "بنزيما يشير للطريق".
الصحيفة اهتمت بوداع عالم كرة القدم للأسطورة الراحل البرازيلي بيليه، وكتبت: "كرة القدم تبكي بيليه".
الصحيفة تحدثت عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، وكتبت: "النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو".
كما اهتمت بديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، وكتبت: "مشاركة ليفاندوفسكي تشعل الديربي".
ذا صن: رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ
ركزت الصحيفة على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، وكتبت: "أنت تأخذ رونالدو" و"أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ بعد إتمام انتقاله إلى النصر بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني".
كما اهتمت بتكريم نجوم كرة القدم للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، ونتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز: فوز ليفربول على ليستر 2-1 وبرينتفورد على ويستهام 2-0".
ليكيب: كوكب بيليه
ركزت الصحيفة على نعي وتكريم عالم كرة القدم للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "كوكب بيليه".
كما اهتمت بانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر السعودي، وكتبت: "كريستيانو رونالدو نحو السعودية".