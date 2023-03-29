كان نائما.. فاتي لا يعلم شيئا عن تصريحات والده المثيرة للجدل

وكشف بوري فاتي، أنه لم يذهب حتى إلى "كامب نو" في يوم الكلاسيكو، موضحًا خلال المقابلة: "أنسو بخير تمامًا، سعيد. إنه جيد جدًّا ذهنيًّا وكل شيء. كيف يمكن أن يصاب بالاكتئاب إذا كان لديه عائلته.. لقد عاد إلى المنزل من التدريب وهو سعيد".

وبشأن غياب نجله عن المباريات، أشار: "عليه أن يقاتل من أجل مكانه، فهو حيث يجب أن يكون، ولكن عليكم سؤال تشافي هيرنانديز لماذا لا يشركه كثيرًا، ليس لدي إجابة عن ذلك أيضًا وسيكون له أسبابه كمدرب، ربما يعتقد أنه يفتقر إلى أشياء، مثل: الدفاع وأنا أفهم ذلك. وفوق ذلك، يتفوق الفريق بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد ومن ينجح لا يمكن المساس به أو تغييره".

وعن إمكانية الرحيل عن برشلونة، قال والد أنسو فاتي: "أول شيء يخبرني به ماتيو هو أن أنسو إرث النادي، لقد راهنوا كثيرًا عليه، أخبرني ذلك بوضوح. عندما جلست للتحدث مع خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، أنسو يقول لي إنه لن يترك برشلونة، ولكن أنا أب غاضب، نعم. ربما لست على صواب، لكن ليس لدي أي مشكلة. الجميع يعرف من هو مينديز. قبل عامين أخبرني أن لديه عروضا ولم يرغب جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة السابق) في الاستماع لها".

وفي رده على سؤال بشأن استمرار نجله في برشلونة الموسم المقبل، أشار: "بالنسبة إلى أنسو، نعم، سيعتمد ذلك على ما يريده برشلونة. إذا كان الأمر بالنسبة لي، فأنا أريد أن أرى أنسو ينجح لأنه يريد تحقيق النجاح، هناك أشياء لا يمكنك مناقشتها. سنلتقي مع مينديز في غضون شهر بالتأكيد. وكل شهر يرى بعضنا بعضا مرتين أو ثلاث مرات".