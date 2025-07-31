كم دفع الأهلي المصري لإنهاء عقد مارسيل كولر بالتراضي؟

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، إنهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع مدربه السابق السويسري مارسيل كولر.

ورحل كولر، صاحب الـ 64 عاماً، عن تدريب الأهلي المصري في أبريل الماضي، عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

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وبحسب بيان رسمي صادر عن الأهلي، فإن المدرب السويسري حصل على باقي مستحقاته عن الموسم الماضي، بجانب راتب 3 أشهر بسبب فسخ التعاقد كشرط جزائي.

وأصدر دينو لامبرتي، مدير أعمال المدرب السويسري، بيانًا رسميا يعلن خلاله حصول كولر على المستحقات كافة المتبقية لدى الأهلي.

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ووفق مصادر مطلعة، فإن الأهلي دفع للمدرب السويسري مبلغًا يصل إلى 33 مليون جنيه مصري قيمة باقي مستحقاته المالية بجانب الشرط الجزائي.

وكان كولر قد تولى قيادة الفريق الأحمر في سبتمبر 2022، وأسهم في تحقيق عدة بطولات على رأسها دوري أبطال إفريقيا مرتين، بجانب الدوري المصري مرتين وكأس السوبر المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين.

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وتولى قيادة الأهلي بشكل مؤقت في الموسم الماضي المدرب عماد النحاس، قبل تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو لقيادة الفريق بداية من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.