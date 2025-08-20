رونالدو ضد محرز.. موعد مباراة النصر والأهلي في نهائي السوبر السعودي

تترقب جماهير كرة القدم السعودية والعربية مواجهة من العيار الثقيل بين النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، في لقاء يجمع اثنين من أبرز النجوم العالميين، كريستيانو رونالدو، ورياض محرز.

نجح النصر في الوصول إلى النهائي بعد تفوقه على الاتحاد في نصف النهائي، فيما تمكن الأهلي من إقصاء القادسية ليحجز مقعده في المباراة الختامية.

ويدخل رونالدو اللقاء ساعيًا إلى تحقيق أول لقب رسمي له بقميص النصر، بينما يتطلع محرز إلى إضافة بطولة جديدة تؤكد جدارة الأهلي بعد تتويجه، مؤخرًا، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام البطولة هذا الموسم في هونج كونج بمشاركة 4 فرق، هي بطل ووصيف دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، مع مشاركة الأهلي عقب اعتذار الهلال عن الحضور.

موعد نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر و الأهلي.

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية، يوم السبت 23 أغسطس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لـ نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر و الأهلي.

تنقل قنوات ثمانية المواجهة المنتظرة بشكل حصري، حيث أعلنت الترددات الرسمية على قمري "نايل سات" و"عرب سات".

قناة ثمانية على "عرب سات".

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4