AS: راؤول رفض تدريب ليدز.. وأندية ألمانية وإسبانية تريد خطفه من ريال مدريد
ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن النجم راؤول غونزاليس بلانكو المدير الفني للفريق الثاني لريال مدريد "كاستيا" رفض عرضًا لتدريب ليدز يونايتد، وكذلك أبدت عدة أندية ألمانية اهتمامًا بالتعاقد معه.
ولم يمر نجاح راؤول مع "كاستيا" مرور الكرام، حيث رفض المدير الفني المدريدي في الساعات الماضية، بالاتفاق مع ناديه، عرضًا من ليدز يونايتد ليحل محل المدير الفني جيسي مارش الذي أقيل من منصبه في وقت سابق يوم الاثنين.
وأدت النتائج السيئة للفريق إلى قيام فيكتور أورتا المدير الرياضي في ليدز، بالبحث عن بدائل جديدة في سوق المدربين، وذلك بعدما أعلن النادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز إقالة مارش.
ويحتل ليدز المركز الـ17 متقدما بمركز واحد على منطقة الهبوط. وكان مارش تولى تدريب ليدز في فبراير/ شباط من العام الماضي وقاده لضمان البقاء في الدوري في الجولة الأخيرة.
لكن النادي الإنجليزي أراد بأي ثمن أن يتولى المسؤولية راؤول المشغول في منتصف معركة من أجل الصعود للدرجة الثانية مع كاستيا. ومع ذلك فإن "التوقيت" بحسب الأسطورة والنادي، ليس مثاليًّا وقد أدى ذلك إلى رفض العرض.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن تطور راؤول في عمله التدريبي لا يرقى إليه الشك وقد بدأ بالفعل في إثارة اهتمام العديد من الأندية البارزة في أوروبا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها راؤول باهتمام أحد أندية أوروبا، إذ كان محل اهتمام آينتراخت فرانكفورد وشالكه الألمانيين وبعض الأندية الإسبانية أبدت اهتمامًا بالفعل.
ويحتل فريق كاستيا مع راؤول حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الأولى في الدرجة الثالثة بعد ألكوركون الذي تعادل معه هذا الأسبوع.
وكان المدرب هو الداعم الرئيس للعديد من اللاعبين الذين بقوا في الفريق والذين يمكن أن يتعامل معهم عند الصعود للدرجة الثانية.
ولا شك أن حلمه هو قيادة الفريق الأول لريال مدريد في وقت ما، وحتى تحقيق هذا الحلم من المؤكد أن يهتم العديد من الأندية البارزة في أوروبا بالتعاقد معه.