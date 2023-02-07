AS: راؤول رفض تدريب ليدز.. وأندية ألمانية وإسبانية تريد خطفه من ريال مدريد

ولم يمر نجاح راؤول مع "كاستيا" مرور الكرام، حيث رفض المدير الفني المدريدي في الساعات الماضية، بالاتفاق مع ناديه، عرضًا من ليدز يونايتد ليحل محل المدير الفني جيسي مارش الذي أقيل من منصبه في وقت سابق يوم الاثنين.

وأدت النتائج السيئة للفريق إلى قيام فيكتور أورتا المدير الرياضي في ليدز، بالبحث عن بدائل جديدة في سوق المدربين، وذلك بعدما أعلن النادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز إقالة مارش.

ويحتل ليدز المركز الـ17 متقدما بمركز واحد على منطقة الهبوط. وكان مارش تولى تدريب ليدز في فبراير/ شباط من العام الماضي وقاده لضمان البقاء في الدوري في الجولة الأخيرة.

لكن النادي الإنجليزي أراد بأي ثمن أن يتولى المسؤولية راؤول المشغول في منتصف معركة من أجل الصعود للدرجة الثانية مع كاستيا. ومع ذلك فإن "التوقيت" بحسب الأسطورة والنادي، ليس مثاليًّا وقد أدى ذلك إلى رفض العرض.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن تطور راؤول في عمله التدريبي لا يرقى إليه الشك وقد بدأ بالفعل في إثارة اهتمام العديد من الأندية البارزة في أوروبا.