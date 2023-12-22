تقرير: برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام، ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

ولم يعلق (يويفا) أو النادي على الأمر.

وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو (335 مليون دولار) في سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.

ورغم ذلك، ووفقا للوائح (يويفا) فإنه غير مسموح تقييم الميزانية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

ووفقًا للتقرير المنشور، ونقلا عن مصادر داخل (يويفا)، فإن برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من موسم 2024-2025.

ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب "كامب نو"، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.