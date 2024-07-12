رسميًا: الكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم موسم 2024، بعدما تُوج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما حصد الفارس الأبيض لقب بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب حساب دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على منصة "إكس" أن الرياض تستضيف رسميًا، كأس السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك.

كما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تنظيم حفل كبير لبطولة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، على هامش موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قال فيه إنه اتفق مع رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي لاستضافة النهائي التاريخي لكأس السوبر 2024 بين الأهلي والزمالك ضمن موسم الرياض 2024.

وأضاف: "ستُبَثّ مباراة كأس السوبر على قناتي MBC وBein Sports".

وتابع: "نحن سعداء باستضافة كأس السوبر الأفريقية في موسم الرياض التي تمثل إحدى أهم البطولات في القارة الأفريقية. هذا الحدث يجمع بين اثنين من عمالقة كرة القدم... ونتطلع جميعا إلى مباراة تنافسية تليق بتوقعاتنا".

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بينما يحمل الزمالك لقب كأس الكونفدرالية.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري توج بطلا لكأس السوبر الأفريقية لأول مرة في تاريخه في سبتمبر أيلول الماضي بفوزه بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول على الأهلي في مباراة مثيرة أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.