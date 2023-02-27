ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يفوز على أتلانتا ويزاحم إنتر على الوصافة
فاز ميلان على أتالانتا 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم ميلان في الدقيقة 25 بهدف عكسي أحرزه حارس أتلانتا خوان موسو بالخطأ في مرماه حين اصطدمت الكرة بظهره أثناء محاولة التصدي لتسديدة بعيدة من تيو هرنانديز.
وضاعف لاعب الوسط جونيور ميسياس النتيجة قبل وقت قصير من نهاية اللقاء حين سدد كرة فوق موسو بعد تسلم تمريرة المهاجم رفائيل لياو.
ورفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان، وتوقف رصيد أتالانتا عند 41 نقطة في المركز السادس.
آمال الإنتر تتبخر
تبددت على ما يبدو آمال إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام مضيفه بولونيا اليوم الأحد.
وعلى نفس الملعب الذي أنهى فيه بولونيا تطلعات إنتر ميلان في الفوز باللقب الموسم الماضي، تكبّد الفريق الضيف الخسارة بفضل هدف سجله ريكاردو أورسوليني في الشوط الثاني.
وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاجي عند 47 نقطة من 24 مباراة، بفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر الذي فاز 2-صفر على إمبولي أمس السبت.
وسيشعر إنتر بالقلق من ملاحقته من ميلان وروما، ولكل منهما 44 نقطة قبل خوض هذه الجولة، بينما يأتي بولونيا سابعًا وله 35 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: