ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يفوز على أتلانتا ويزاحم إنتر على الوصافة

آمال الإنتر تتبخر

تبددت على ما يبدو آمال إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام مضيفه بولونيا اليوم الأحد.

وعلى نفس الملعب الذي أنهى فيه بولونيا تطلعات إنتر ميلان في الفوز باللقب الموسم الماضي، تكبّد الفريق الضيف الخسارة بفضل هدف سجله ريكاردو أورسوليني في الشوط الثاني.

وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاجي عند 47 نقطة من 24 مباراة، بفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر الذي فاز 2-صفر على إمبولي أمس السبت.

وسيشعر إنتر بالقلق من ملاحقته من ميلان وروما، ولكل منهما 44 نقطة قبل خوض هذه الجولة، بينما يأتي بولونيا سابعًا وله 35 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: