أول عرض يصل لوكا مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد

لم ينتظر النجم الكرواتي لوكا مودريتش طويلًا بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد، حتى تلقى أول عرض رسمي لاستكمال مسيرته خارج أوروبا.

وأعلن لوكا مودريتش، مساء الخميس، مغادرته نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي بعد قرار الإدارة بعدم تمديد عقده.

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مودريتش، البالغ من العمر 39 عامًا، يُعد أحد أبرز من ارتدوا قميص ريال مدريد، حيث توج معه بجميع الألقاب الممكنة، وأصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي.

ورغم رغبته في البقاء لموسم إضافي، رأت إدارة النادي أن الوقت قد حان لإنهاء العلاقة التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن، وفتح صفحة جديدة في مكان آخر.

ومع اقترابه من أن يصبح لاعبًا حرًا، بدأ مودريتش يتلقى عدة عروض من أندية خارج أوروبا، أبرزها من السعودية والولايات المتحدة.

إنتر ميامي يدخل السباق

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي إنتر ميامي الأمريكي قدم أول عرض رسمي لمودريتش، في محاولة لضمه خلال الأسابيع المقبلة.

النادي الذي يملكه ديفيد بيكهام يطمح لتكرار تجربة ليونيل ميسي، وقد ذكرت التقارير أن ميسي نفسه طلب من إدارة النادي التعاقد مع النجم الكرواتي.

ووفقًا للصحيفة فإن العرض المقترح يمتد لعام واحد، حتى يوليو 2026، ويتوافق مع رغبة مودريتش في البقاء في فورمة بدنية جيدة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم المقبلة مع منتخب بلاده.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العقد إلى 2.5 مليون دولار سنويًا، مع امتيازات أخرى قد تشمل دورًا قياديًا داخل الفريق.