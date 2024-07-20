حسم الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط روما الإيطالي موقفه من العرض الضخم المقدم له من النادي الأهلي السعودي لضمه خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن باريديس بات ضمن اهتمامات "الراقي"؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية فإن اللاعب الأرجنتيني قرر رفض عرض الأهلي وعدم الاستجابة للإغراءات السعودية الضخمة.

وذكرت الصحيفة أن باريديس الذي حقق نجاحًا في كوبا أمريكا 2024، رفض العرض السعودي، على الرغم من تفكيره في الأمر في البداية.

ويعد لياندرو باريديس الآن لاعبًا مهمًا وأساسيًا لمدرب روما دانييلي دي روسي الذي لا يرغب في الاستغناء عن خدمات لاعب روما.

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ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله: "لدي عقد وأنا سعيد جدًا هنا في روما".

وزعمت تقارير أخرى أنه كان من المحتمل أن يقدم النادي السعودي للاعب عرضًا ضخماً تصل قيمته إلى ما بين 18 إلى 20 مليون يورو.

باريديس سبق أن لعب لباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وشارك النجم الأرجنتيني مع روما الموسم الماضي في 48 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.