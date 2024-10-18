تغطية هائلة.. القنوات المجانية الناقلة للسوبر المصري

تترقب جماهير كرة القدم المصرية انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر المحلي بعد غدٍ الأحد، والتي تستضيفها الإمارات بمشاركة 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة والزمالك الذي تمت دعوته من الشركة الراعية.

وتنطلق البطولة بخوض منافسات نصف النهائي بلقاءي الزمالك ضد بيراميدز والأهلي مع سيراميكا كليوباترا بعد غدٍ الأحد، ثم تقام المواجهة النهائية ولقاء المركز الثالث يوم الخميس المقبل.

وستكون بطولة كأس السوبر المصري افتتاحا مثيرا لمنافسات موسم جديد للكرة المصرية بعدما افتتح الأهلي والزمالك مشوار الموسم بخوض منافسات كأس السوبر الأفريقي مؤخراً وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

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وأبدت عدة قنوات فضائية اهتماماً كبيراً بالحصول على حقوق بث مباريات بطولة كأس السوبر المصري.

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية حصولها على حقوق بث مباريات البطولة عبر شاشتها كما تذيع قنوات أون تايم سبورتس المصرية أيضًا مباريات البطولة.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر الفوز بحقوق بث مباريات السوبر المصري، كما وعدت القنوات الثلاث بمفاجآت خاصة للجماهير في استقطاب محللين على أعلى مستوى للحديث عن اللقاءات.

ويحمل الأهلي لقب السوبر المصري في النسخة الماضية التي أقيمت بالإمارات أيضًا بعد فوزه على مودرن سبورت بنتيجة 4-2 في اللقاء النهائي.