رد فعل رونالدو بعد إيقافه رسميًّا (صورة)

لم ينتظر كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي كثيرًا، بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه مباراة واحدة.

وكشفت لجنة الانضباط والأخلاق عن إيقاف رونالدو مباراة واحدة، مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي.

وقبلت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى نادي الشباب شكلًا وموضوعًا، بحسب البيان الصادر عنها.

وبخلاف المتداول، فإن قرار معاقبة النجم البرتغالي غير مرتبط بسلوك مشين، إذ تم اتهامه بتوجيه إشارات خارجة لجمهور نادي الشباب.

ووفقًا للمادة التي استخدمت لمعاقبة رونالدو، فإن الأمر مرتبط بـ"إثارة الجماهير" لذلك تم إيقافه مباراة واحدة فقط.

وعلق رونالدو عبر تويتر:"لا يمكن التوقف مع علامة القوة".

وحسب تقارير سعودية سوف يتواجد كريستيانو رونالدو في أرض الملعب اليوم الخميس لمساندة رفاقه أمام الحزم رغم أنه لن يلعب.