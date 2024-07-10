من بغداد.. السفير البريطاني يدخن الأرجيلة متوعدا بهزيمة المنتخب الهولندي(فيديو)

نشر السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن، مقطعا مصورا، أمس الثلاثاء، هدد فيه منتخب هولندا لكرة القدم الذي سيواجه اليوم نظيره الإنجليزي في نصف نهائي أمم أوروبا، بالهزيمة.



وقال هيتشن، الذي كان يتحدث وهو يدخن"الأرجيلة": "أمسية جميلة بغدادية، على ضفة دجلى الخالدة، ولكن عندي رسالة خطيرة كسفير ودبلوماسي يجب أن أقول أن هولندا بلد صديق والشعب الهولندي قريب منا ثقافيا ودينيا وتاريخيا، لكن كمؤرخ هناك بعض الأشياء لا أستطيع تجاهلها".



وأضاف: "على سبيل المثال في سنة 1667 دخلت القوات البحرية الهولندية المياه البريطانية وأحرقوا الأسطول البريطاني، يوم أسود في تاريخنا وقد انتظرنا 4 قرون نفكر في هذا الموضوع".



"غدًا أعتقد أن هناك فرصة.. رسالتي اليوم إلى الشعب الهولندي والسفير الهولندي حان وقت الانتقام".



ويسدل الستار، مساء اليوم الأربعاء، على منافسات نصف نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، بمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي هولندا وإنجلترا.



ويترقب منتخب إسبانيا مواجهة الفائز من لقاء هولندا وإنجلترا في المواجهة النهائية للبطولة القارية.