بروسيا دورتموند يعلن انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد

ويعد بيلينغهام أحد أبرز لاعبي خط الوسط على مستوى العالم، هو الهدف الرئيسي لريال مدريد هذا الصيف في إطار خطة لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى ريال مدريد لدعم صفوفه بشكل قوي هذا الصيف بعد رحيل 4 لاعبين هم: كريم بنزيما، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد.

كان جود بيلينغهام قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم رغم خسارة بروسيا دورتموند اللقب في الجولة الأخيرة لصالح بايرن ميونخ.

وشارك جود بيلينغهام في 42 مباراة رفقة بروسيا دورتموند هذا الموسم ساهم خلالها بـ21 هدفا حيث سجل 14 وصنع 7.