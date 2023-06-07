بروسيا دورتموند يعلن انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، التوصل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل انتقال لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام إلى سانتياغو برنابيو.
وحسب بيان النادي الألماني، تتكلف الصفقة 103 ملايين يورو كمبلغ ثابت مع متغيرات تصل إلى 31 مليون يورو.
ويعد بيلينغهام أحد أبرز لاعبي خط الوسط على مستوى العالم، هو الهدف الرئيسي لريال مدريد هذا الصيف في إطار خطة لتدعيم صفوف الفريق.
ويسعى ريال مدريد لدعم صفوفه بشكل قوي هذا الصيف بعد رحيل 4 لاعبين هم: كريم بنزيما، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد.
كان جود بيلينغهام قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم رغم خسارة بروسيا دورتموند اللقب في الجولة الأخيرة لصالح بايرن ميونخ.
وشارك جود بيلينغهام في 42 مباراة رفقة بروسيا دورتموند هذا الموسم ساهم خلالها بـ21 هدفا حيث سجل 14 وصنع 7.
وانتقل بيلينغهام صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادمًا من بيرمنغهام سيتي الإنجليزي عام 2020 مقابل 25 مليون يورو.
ولعب الدولي الإنجليزي الشاب 24 مباراة مع منتخب إنجلترا.
ويرتبط ريال مدريد أيضا بالتعاقد مع لاعب دولي إنجليزي لكن في مركز خط الهجوم وهو هاري كين قائد توتنهام ومنتخب انجلترا وثاني هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد إيرلينغ هالاند.