لماذا أصبح اعتماد ريال مدريد على بيلينغهام أمرًا خطيرًا؟

ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على الأزمة التي تواجه ريال مدريد هذا الموسم خاصة بعد التعادل أمام رايو فاليكانو، مساء الأحد.

وفشل "الميرنغي" في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، التي اعتلاها جيرونا، بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه رايو فاليكانو، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وتأتي أبرز أزمة تمثل خطورة على مستقبل الفريق هي الاعتماد بشكل كبير على أهداف الإنجليزي جود بيلينغهام، والذي لم يسجل في مواجهة الأمس وظهر في نهاية اللقاء مصابًا في كتفه.