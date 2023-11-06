لماذا أصبح اعتماد ريال مدريد على بيلينغهام أمرًا خطيرًا؟
ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على الأزمة التي تواجه ريال مدريد هذا الموسم خاصة بعد التعادل أمام رايو فاليكانو، مساء الأحد.
وفشل "الميرنغي" في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، التي اعتلاها جيرونا، بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه رايو فاليكانو، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
وتأتي أبرز أزمة تمثل خطورة على مستقبل الفريق هي الاعتماد بشكل كبير على أهداف الإنجليزي جود بيلينغهام، والذي لم يسجل في مواجهة الأمس وظهر في نهاية اللقاء مصابًا في كتفه.
وقالت صحيفة "آس" في معرض تحليلها للقاء: "يُمكن تفسير موسم ريال مدريد حتى الآن بجُملة واحدة، وهي (بدون بيلينغهام من الصعب رؤية النور)، إذ لم يتمكن الثنائي، فينيسيوس جونيور ورودريغو، من الحفاظ على وتيرة التهديف التي حققها الموسم الماضي، ولا حتى التمريرات الحاسمة".
وأضاف التقرير: "لم ينجح الفريق في تعويض أهداف لاعبه السابق الفرنسي كريم بنزيما، على الرغم من بداية خوسيلو التهديفية الرائعة".
وأوضحت الصحيفة: "اعتماد ريال مدريد على بيلينغهام أصبح واضحًا للغاية، إذ تمثل أهدافه الـ13، نسبة 44.8% من إجمالي أهداف الفريق هذا الموسم، وهو ما يقترب من النصف؛ ما يُعدُّ أمرًا خطيرًا، كما شهد مقياس الفريق التهديفي انخفاضًا عن الموسم الماضي، إذ انخفضت الأهداف من 36 هدفًا قبل عام تقريبًا إلى 29 هدفًا، في ما تم لعبه في موسم 2023-2024، حتى الآن".
واستطرد التقرير: "هذا النقص يثير المزيد من القلق عندما ننظر بعناية إلى الثلاث مباريات الوحيدة التي لم يتمكن فيها بيلينغهام من التسجيل، إذ لم يسجل في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد وانتهت بالخسارة (3-1)، ولا في مباراة بيتيس بالتعادل 1-1، وتعادل أمس السلبي ضد رايو فاليكانو، أي أنها الهزائم الثلاث الوحيدة لريال مدريد، وهي ربما صدفة خطيرة".
أما صحيفة "ريليفو"، فقالت في تقريرها: "ما أظهره بيلينغهام في الأشهر الأولى له مع ريال مدريد يقترب من المعجزة، وما يجعل الأمر أكثر تفاؤلاً هو أنهم في النادي لم يتوقعوا أداءً هجوميًّا بهذا الحجم، إذ سجل 13 هدفًا في 14 مباراة جعلته قائد الفريق بلا منازع، لكن النجم الإنجليزي لم يأتِ بهدف أن يصبح هداف الفريق".
وأصبح لدى ريال مدريد 29 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا.