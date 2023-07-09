آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم إمام عاشور

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة الأهلي المصري، عن آخر تفاصيل مفاوضات الفريق الأحمر لضم إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وانتقل إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بصفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.

وتردد أن اللاعب غير سعيد مع ناديه الحالي إذ يرغب في العودة إلى مصر مجددا من خلال الانتقال إلى نادي الزمالك أو أي ناد مصري آخر.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي أصبح أكثر جدية واهتماما بضم إمام عاشور، واللاعب رغبته الأصيلة والواضحة اللعب للنادي الأهلي، واللاعب الآن أكثر من أي وقت مضى قريب من الانضمام للفريق الأحمر".