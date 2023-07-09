آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم إمام عاشور
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة الأهلي المصري، عن آخر تفاصيل مفاوضات الفريق الأحمر لضم إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.
وانتقل إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بصفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.
وتردد أن اللاعب غير سعيد مع ناديه الحالي إذ يرغب في العودة إلى مصر مجددا من خلال الانتقال إلى نادي الزمالك أو أي ناد مصري آخر.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي أصبح أكثر جدية واهتماما بضم إمام عاشور، واللاعب رغبته الأصيلة والواضحة اللعب للنادي الأهلي، واللاعب الآن أكثر من أي وقت مضى قريب من الانضمام للفريق الأحمر".
وأشار شوبير إلى أن المفاوضات أصبحت متقدمة مع ميتلاند لضم اللاعب بصورة نهائية، وأن اللاعب رغبته الأكيدة هي الانتقال إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.
وأضاف: "في اتصال هاتفي مع أحد مسؤولي بيراميدز قال لي إنهم لن يدخلوا في مزايدة لضم اللاعب الشاب، خاصة أن المبلغ المطلوب للتخلي عن خدماته هو 3 ملايين دولار كحد أدنى، وهم لديهم في نفس مركزه وليد الكرتي ومحمود صابر وعبدالله السعيد وبلاتي توريه، إلى جانب اقتراب ضم سيف فاروق جعفر من الزمالك".
وشدد على أن الزمالك يُعاني من أزمة مالية تمنعه من الدخول في مفاوضات خلال الفترة المقبلة لضمه من نادي ميتلاند الدنماركي.
فيما كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه الرياضي، أيضا عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم إمام عاشور.
وأوضح أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لضم اللاعب، بعد موافقه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وبدأ التفاوض بالفعل مع النادي الدنماركي.
وأشار إلى أن الأهلي سيقوم بالتعاقد مع "عاشور" على سبيل البيع النهائي وليس على الإعارة.
وأبرز أن نقطه الخلاف الآن هي تقسيط المبلغ، حيث يرغب الأهلي في سداه على عامين، بينما يطلب النادي الدنماركي المبلغ خلال 6 أشهر، والأقرب هو دفع المبلغ على سنة.
ولم يتوصل الأهلي لاتفاق نهائي حتى الإن مع النادي الدنماركي الذي يريد عودة إمام عاشور إلى الدنمارك وأرسل أكثر من إنذار لاستعجاله بعد انتهاء فترة إجازته منذ فترة.
وانضم عاشور إلى ميتلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.
وانضم عاشور إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.
وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.
وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.