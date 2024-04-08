بعدما أثارت جدلًا.. مفاجأة وراء تغريدة عمرو الجنايني المحذوفة
كشفت تقارير إعلامية مفاجأَة بسبب المنشور الذي حذفه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة المصري، والمعروف تشجيعه ودعمه لنادي الزمالك، بشأن الأزمة التي أثيرت حول إمكانية نقل مواجهتي قمة الدوري المصري بين الأهلي والفريق الأبيض إلى السعودية.
وكان الجنايني أشاد عبر صفحته على "فيسبوك" بموقف إدارة الزمالك من رفض إقامة مباراتي الأهلي في الدوري بالسعودية.
وقام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بإعادة نشر منشور الجنايني من جديد، وقال: "اتفق معاك جدًّا وخصوصًا أن البوست اتمسح في أقل من ساعة".
وقال الإعلامي الرياضي محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية: "المنشورات التي كتبت عقب هذه الأزمة وكتبها الأستاذ عمرو الجنايني وحذفها بعدها بساعة، وهو اندفع فيما فعله ولا ينفع شخص مثله يُستدرج لكتابة مثل هذه الألفاظ".
وأضاف: "ما علمته أن الجنايني كان في جلسة مع النائبين أحمد دياب، رئيس رابطة المحترفين المصرية، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجلس النواب المصري، وعاتباه على ما كتبه وأنه كتب ما نشره دون علم للوقائع الصحيحة، وقال له أحمد دياب إن الزمالك أرسل موافقة رسمية على خوض اللقاء، وأظهر له البريد الإلكتروني الرسمي بموافقة مجلس إدارة النادي الأبيض على خوض اللقاء في السعودية، ليبدي استغرابه ويؤكد أنه تم تبليغه بغير هذا من مسؤولي الزمالك، ولذلك تم حذف المنشور".
وكان هناك مقترح لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم في السعودية، وخاطبت رابطة الأندية الناديين لمعرفة موقفهما.
وكان النادي الأهلي أعلن عن ترحيبه بذلك الأمر، بينما أبدى الزمالك رفضه لإقامة المباراة في السعودية.
وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أعلن أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام في موعدها في الـ15 من أبريل بالدور الأول على ملعب استاد القاهرة بعد عدم وضوح رد فيفا بخصوص إقامة المباراة خارج مصر.