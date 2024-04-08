بعدما أثارت جدلًا.. مفاجأة وراء تغريدة عمرو الجنايني المحذوفة

كشفت تقارير إعلامية مفاجأَة بسبب المنشور الذي حذفه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة المصري، والمعروف تشجيعه ودعمه لنادي الزمالك، بشأن الأزمة التي أثيرت حول إمكانية نقل مواجهتي قمة الدوري المصري بين الأهلي والفريق الأبيض إلى السعودية.

وكان الجنايني أشاد عبر صفحته على "فيسبوك" بموقف إدارة الزمالك من رفض إقامة مباراتي الأهلي في الدوري بالسعودية.

وقام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بإعادة نشر منشور الجنايني من جديد، وقال: "اتفق معاك جدًّا وخصوصًا أن البوست اتمسح في أقل من ساعة".

وقال الإعلامي الرياضي محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية: "المنشورات التي كتبت عقب هذه الأزمة وكتبها الأستاذ عمرو الجنايني وحذفها بعدها بساعة، وهو اندفع فيما فعله ولا ينفع شخص مثله يُستدرج لكتابة مثل هذه الألفاظ".