كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة المتوقعة، بحق المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز، عقب طرده أمام الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين بالدوري المصري.

وتلقى الشيبي مدافع بيراميدز بطاقة حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وقبل عشر دقائق من النهاية بعد تدخله العنيف على حسين الشحات.

ورفض الشيبي الخروج من أرض الملعب بعد تعرضه للطرد، وظل لبضع دقائق قبل أن يغادر بعد محاولات لتهدئته من زملائه وبعض لاعبي الأهلي.

ودخل الشيبي في مناوشات مع جماهير الأهلي، التي هتفت ضده وسبته، وقام هو الآخر بالرد على الجماهير الحمراء، ودخل في وصلة شتائم معها.

وعن العقوبات المتوقعة ضد المدافع المغربي، أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللائحة تنص على إيقاف اللاعب مباراتين فقط، نتيجة تلقيه كارتًا أحمر مباشر.

وأضاف: "ستُفْرَض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بسبب احتكاكه مع أحد عناصر اللعب وهو الجماهير".

أما بالنسبة لمناوشاته مع جماهير الأهلي قال: "سيتم اللجوء إلى تقرير مراقب المباراة، وتحديد العقوبة وفقًا لما ينص عليه التقرير".

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يذكر أن المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز قد تجنب مصافحة حسين الشحات لاعب الأهلي قبيل لقاء الفريقين أمس الاثنين على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة في الجولة الـ31 للدوري المصري.

سجل وسام أبو علي هدفًا ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مضيفه بيراميدز ليستمر حامل اللقب في مطاردة متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الشيبي مدافع بيراميدز في الدقيقة الـ80، قبل أن يلحق به خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي قبل دقيقتين من النهاية.