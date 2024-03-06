تأهل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
سجل هاري كين هداف بايرن ميونيخ هدفا في كل شوط ليقود الفريق الألماني للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي اليوم الثلاثاء والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتفوق الفريق البافاري 3-1 في مجموع المباراتين لتنتعش آمال جماهير الفريق في المنافسة على اللقب.
منح كين التقدم لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 38 ليعادل انتصار لاتسيو 1-صفر في مباراة الذهاب وسجل الهدف الثالث في اللقاء بعد كرة مرتدة في الدقيقة 66.
وسجل توماس مولر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول ليجعل النتيجة 2-صفر.
ويمنح الفوز راحة فورية للمدرب توماس توخيل وفريقه الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات قبل مباراة اليوم ويتأخر حاليا بفارق عشر نقاط عن متصدر الدوري الألماني.
وتمكن لاتسيو، الذي سعى لبلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ 24 عاما، من الصمود لمدة نصف ساعة ولم يجد سبيلا للعودة إلى المباراة بمجرد تقدم بايرن.
مبابي يسجل هدفين ليعبر بسان جيرمان نحو دور الثمانية
في المباراة الثانية سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور 16.
وفي ظل سعيه للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة، استفاد باريس سان جيرمان المنضبط من الهجمات المرتدة التي سنحت له معتمدا على سرعة مبابي وقدرته على الحسم.
وصنع مبابي فرصتين مبكرتين قبل أن يسجل هدف التقدم بتسديدة في الدقيقة 15.
وعاد قائد فرنسا مجددا ليسجل في الدقيقة 56 بعد تمريرة من لي كانج-إن بتسديدة سكنت شباك حارس سوسيداد.
وسجل ميكل ميرينو لاعب سوسيداد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 من تسديدة غيرت اتجاهها.