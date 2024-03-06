تأهل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتفوق الفريق البافاري 3-1 في مجموع المباراتين لتنتعش آمال جماهير الفريق في المنافسة على اللقب.

منح كين التقدم لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 38 ليعادل انتصار لاتسيو 1-صفر في مباراة الذهاب وسجل الهدف الثالث في اللقاء بعد كرة مرتدة في الدقيقة 66.

وسجل توماس مولر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول ليجعل النتيجة 2-صفر.

ويمنح الفوز راحة فورية للمدرب توماس توخيل وفريقه الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات قبل مباراة اليوم ويتأخر حاليا بفارق عشر نقاط عن متصدر الدوري الألماني.

وتمكن لاتسيو، الذي سعى لبلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ 24 عاما، من الصمود لمدة نصف ساعة ولم يجد سبيلا للعودة إلى المباراة بمجرد تقدم بايرن.