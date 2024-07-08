logo
رياضة

إقالة مدرب باراغواي بعد النتائج المخيبة في كوبا أمريكا

إقالة مدرب باراغواي بعد النتائج المخيبة في كوبا أمريكا
دانييل غارنييرو مدرب باراغواي
رويترز
إرم نيوز
رويترز ,
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 8:32 م

أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة الأرجنتيني دانييل غارنيرو من تدريب منتخب باراغواي عقب المسيرة المخيبة للآمال للفريق في كأس كوبا أمريكا.

وقال الاتحاد المحلي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه أنهى العلاقة مع دانييل غارنيرو كمدرب لمنتخب باراغواي.

وخرجت باراغواي من الدور الأول للبطولة بعد خسارتها أمام كولومبيا 2-1 ثم أمام البرازيل 4-1 ثم أمام كوستاريكا 2-1.

وتولى غارنيرو (55 عامًا) المسؤولية في سبتمبر الماضي خلفًا لمواطنه جييرمو باروس سكيلوتو.

كما لم يقدم الفريق أداء جيدًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتل المركز السابع ضمن ترتيب الفرق العشرة، برصيد خمس نقاط من ست مباريات.

وأقال منتخب الإكوادور في وقت سابق مدربه الإسباني فليكس سانشيز بعد الخروج من دور الثمانية على يد الأرجنتين بركلات الترجيح.

وتنطلق منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا فجر الأربعاء المقبل بمواجهة الأرجنتين ضد كندا، ثم تقام مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل بين كولومبيا وأوروغواي لتحديد طرفي المباراة النهائية.

كوبا-أمريكا-2024كوبا أمريكامنتخب باراغواي

أخبار ذات صلة

10 مواجهات مرتقبة في طريق جون سينا قبل الاعتزال
10 مواجهات مرتقبة في طريق جون سينا قبل الاعتزال
اشتبك مع بيلينغهام.. من هو حكم مباراة إنجلترا وهولندا؟
اشتبك مع بيلينغهام.. من هو حكم مباراة إنجلترا وهولندا؟
بيراميدز يرد على أنباء عدم قانونية فوزه الأخير بالدوري المصري (صورة)
بيراميدز يرد على أنباء عدم قانونية فوزه الأخير بالدوري المصري (صورة)
حقيقة تصريحات توني كروس الصادمة حول المهاجرين
حقيقة تصريحات توني كروس الصادمة حول المهاجرين
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC