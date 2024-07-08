إقالة مدرب باراغواي بعد النتائج المخيبة في كوبا أمريكا

أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة الأرجنتيني دانييل غارنيرو من تدريب منتخب باراغواي عقب المسيرة المخيبة للآمال للفريق في كأس كوبا أمريكا.

وقال الاتحاد المحلي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه أنهى العلاقة مع دانييل غارنيرو كمدرب لمنتخب باراغواي.

وخرجت باراغواي من الدور الأول للبطولة بعد خسارتها أمام كولومبيا 2-1 ثم أمام البرازيل 4-1 ثم أمام كوستاريكا 2-1.

وتولى غارنيرو (55 عامًا) المسؤولية في سبتمبر الماضي خلفًا لمواطنه جييرمو باروس سكيلوتو.

كما لم يقدم الفريق أداء جيدًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتل المركز السابع ضمن ترتيب الفرق العشرة، برصيد خمس نقاط من ست مباريات.

وأقال منتخب الإكوادور في وقت سابق مدربه الإسباني فليكس سانشيز بعد الخروج من دور الثمانية على يد الأرجنتين بركلات الترجيح.

وتنطلق منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا فجر الأربعاء المقبل بمواجهة الأرجنتين ضد كندا، ثم تقام مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل بين كولومبيا وأوروغواي لتحديد طرفي المباراة النهائية.