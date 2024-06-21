ريان أبو الناي.. موهبة مصرية تقتحم أسوار باريس سان جيرمان

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، مع اللاعب المصري ريان أبو الناي ليلتحق بفريق الشباب في النادي.

وأكد باريس سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني، التعاقد مع 10 لاعبين لتدعيم أكاديميته لموسم 2024 ـ 2025، من بينهم لاعب الوسط ريان أبو الناي الذي وقع عقدًا مع الفريق يمتد لنهاية يونيو 2025.

وعبّر أبو الناي عن سعادته بالتوقيع لباريس سان جيرمان معلقًا عبر حسابه على "إنستغرام": "فخور وسعيد لإعلان تعاقدي مع باريس سان جيرمان، أريد أن أشكر عائلتي، أقاربي وكل شخص أسهم في ذلك".

ووُلد أبو الناي في العاصمة الفرنسية باريس عام 2007، ويلعب في مركز صانع الألعاب، إضافة لقدرته أيضًا على اللعب في مركز الجناح الأيمن.