رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد كارلو أنشيلوتي

وعاد أنشيلوتي لريال مدريد صيف 2021، حيث يقود الفريق الملكي للمرة الثانية وأدار له 141 مباراة، مقابل 119 مباراة في الفترة الأولى.

وفي ولايته الثانية مع ريال مدريد حقق ريال مدريد مع أنشيلوتي 100 فوز، مقابل 19 تعادلا، وخسر 22 مرة في 141 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب فاز ريال مدريد مع أنشيلوتي في ولايته الثانية بلقب في كل من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.

في المقابل حقق ريال مدريد الفوز مع أنشيلوتي في ولايته الأولى في 89 مرة، وتعادل 14 مرة، وخسر 16 مرة في 119 مباراة.