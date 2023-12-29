رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد كارلو أنشيلوتي
أعلن ريال مدريد، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 2026.
وبتجديد عقده يقطع أنشيلوتي الطريق أمام منتخب البرازيل الذي كان ينتظر نهاية عقد أنشيلوتي السابق مع ريال مدريد في 2024.
وعاد أنشيلوتي لريال مدريد صيف 2021، حيث يقود الفريق الملكي للمرة الثانية وأدار له 141 مباراة، مقابل 119 مباراة في الفترة الأولى.
وفي ولايته الثانية مع ريال مدريد حقق ريال مدريد مع أنشيلوتي 100 فوز، مقابل 19 تعادلا، وخسر 22 مرة في 141 مباراة.
وعلى مستوى الألقاب فاز ريال مدريد مع أنشيلوتي في ولايته الثانية بلقب في كل من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.
في المقابل حقق ريال مدريد الفوز مع أنشيلوتي في ولايته الأولى في 89 مرة، وتعادل 14 مرة، وخسر 16 مرة في 119 مباراة.
وفي ولايته الأولى قاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014 بعد غياب دام 12 عاما وهو اللقب العاشر في تاريخ ريال مدريد في البطولة العريقة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع جيرونا، ويملك كل منهما 45 نقطة من 18 مباراة.
وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بتحقيق العلامة الكاملة (18 نقطة كمن 6 مباريات).
وحتى الآن خسر ريال مدريد مرة وحيدة وتعادل 3 مرات في 24 مباراة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا يوم 3 يناير في الليغا، قبل مواجهة أراندينا في دور الـ32 من كأس إسبانيا، ثم أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.