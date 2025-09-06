احتضنه وابتسم.. رد فعل كريستيانو رونالدو بعد بكاء طفل فور رؤيته (فيديو وصور)

شهدت مباراة البرتغال وأرمينيا في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لقطة إنسانية مؤثرة بطلها الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وتخوض البرتغال التصفيات بعد تأخر انطلاق مشوارها بسبب ارتباطها بدوري الأمم الأوروبية، حيث أوقعتها القرعة في مجموعة تضم المجر وجمهورية أيرلندا وأرمينيا.

ويخوض رفاق رونالدو المباراة، وسط توقعات بأن يفرض فريق المدرب روبرتو مارتينيز سيطرته مبكرًا في سباق التأهل.

مشهد إنساني

خلال دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الملعب في العاصمة يريفان والوقوف استعدادًا لعزف النشيد الوطني، لم يتمالك أحد الأطفال المرافقين للفرق نفسه من البكاء عند وقوفه أمام قائد البرتغال.

وأجهش الطفل بالبكاء بعد وقوفه أمام النجم رونالدو، قائد البرتغال.

رونالدو التفت سريعًا للطفل، ورسم ابتسامة على وجهه قبل أن يواسيه بعناق قصير، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا.