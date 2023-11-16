أنور الغازي يقرر مقاضاة نادي ماينز بعد فسخ تعاقده
تحديد 6 ديسمبر المقبل موعدًا لنظر دعوى اللاعب ضد ماينز.
اتخذ أنور الغازي قرارًا بمقاضاة ناديه السابق ماينز عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.
وانضم اللاعب ذو الأصول المغربية إلى ماينز، بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ النادي الألماني عقده بسبب الحديث عن الأحداث الأخيرة في فلسطين.
وجرى تحديد 6 ديسمبر المقبل، موعدًا لنظر دعوى اللاعب ضد ماينز.
وقال محامي الغازي لموقع "Allgemeine Zeitung" الألماني، اليوم الأربعاء: "لا أرى أي شيء في المنشور الأخير لأنور لا يشمله حرية التعبير".
وتم إيقاف "الغازي" من قبل ماينز، بعد منشور عبر منصة "إنستغرام"، والذي تم حذفه فيما بعد، قبل فسخ عقد اللاعب.
وخاض "الغازي" 5 مباريات مع ماينز صنع خلالها هدفًا وحيدًا.