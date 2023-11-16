أنور الغازي يقرر مقاضاة نادي ماينز بعد فسخ تعاقده

اتخذ أنور الغازي قرارًا بمقاضاة ناديه السابق ماينز عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.

وانضم اللاعب ذو الأصول المغربية إلى ماينز، بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ النادي الألماني عقده بسبب الحديث عن الأحداث الأخيرة في فلسطين.

وجرى تحديد 6 ديسمبر المقبل، موعدًا لنظر دعوى اللاعب ضد ماينز.