رسميًا.. العين يعلن التعاقد مع الكوري الجنوبي يونغ وو بارك (فيديو)
أعلن نادي العين، رسميًا، اليوم الأحد، التعاقد مع الكوري الجنوبي يونغ وو بارك.
ونشر العين مقطع فيديو للاعب بقميص العين، وكتب: "الزعيم يعزز قوة الفريق بالمحور "السوبر".
ويبلغ "يونغ وو بارك" من العمر 29 عامًا، وانتقل من "إف سي سيئول" إلى أولسان هيونداي في 2019
ولعب "ونغ وو بارك" 195 مباراة مع أولسان هيونداي، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 8، في حين سجل هدفين، وصنع هدفًا في 60 مباراة مع "إف سي سيئول"، علمًا بأنه لعب مباراتين فقط مع منتخب كوريا الجنوبية الأول.
وكان العين قد تعاقد مع أليخاندرو روميرو غامارا من التعاون السعودي، والمدرب الهولندي ألفريد شرودر.
ومن المقرر أن يستهل العين مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة بني ياس، يوم الجمعة 18 أغسطس.
واحتل العين المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك الموسم المنقضي، وخسر نهائي كاس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين أمام الشارقة، وكذلك خسر أمام الشارقة نهائي كأس رئيس الإمارات.