سر خسارة الأهلي السعودي أمام الاتفاق (فيديو)

تلقى الأهلي خسارة مريرة على يد منافسه الاتفاق بنتيجة 1-3، مساء أمس الخميس، في الجولة قبل الأخيرة للدوري السعودي للمحترفين.

وفرط الأهلي في تقدمه المبكر عن طريق إيفان توني من ضربة جزاء بعد مرور 6 دقائق بعدما استقبل 3 أهداف عن طريق محمد يوسف في الدقيقة 49 وجورجينو فينالدوم من ضربة جزاء في الدقيقة 87 ومد الله العليان في الدقيقة 90+5.

وقال الإعلامي مصطفى بصاص عبر قناة MBC تعليقاً على خسارة الأهلي أمام الاتفاق:" الأهلي خسر لأنه افتقد الدوافع أمام الاتفاق، والفريق حقق هدفه هذا الموسم بحصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأضاف:" الحديث عن مستقبل المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي أثر بشدة على تركيز اللاعبين بشكل كبير، خاصة أن الفريق لم يفكر في المشاركة ببطولة السوبر السعودي بجدية، ولم يقاتل على تحقيق الفوز على الاتفاق".

وأكد أن الأهلي كان بحاجة لاستقرار أكبر وتوقيع عقد طويل مع يايسله والحفاظ على الاستقرار الفني، موضحاً أن الأهلي كان كل تركيزه في الموسم الماضي على دوري أبطال آسيا للنخبة، وانخفضت الدوافع بعد تحقيق اللقب القاري.