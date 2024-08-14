قال دانا وايت، رئيس شركة "UFC"، المسؤولة عن تنظيم منافسات الفنون القتالية المختلطة، إن البطل السابق في وزن الريشة والوزن الخفيف كونور ماكغريغور لن يعود إلى الحلبة هذا العام.

ولم يخض ماكغريغور أي مباراة منذ خسارته أمام داستن بورير في عام 2021، وهو النزال الذي أصيب فيه أيضًا بكسر في الساق.

وانسحب المقاتل (36 عامًا) من نزاله المقرر في وزن الوسط ضمن لقاء (يو.إف.سي 303) ضد مايكل تشاندلر في يونيو الماضي؛ بسبب كسر في إصبع القدم.

وقال وايت للصحفيين: "لم نلتق ولكن تحدثنا.. نعم ماكغريغور يريد القتال لذلك سنجد حلًّا لذلك، لكن ليس هذا العام. لن يقاتل هذا العام".

ورد الأيرلندي ماكغريغور عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا إنه يريد القتال في نهاية العام الحالي.

وكتب ماكغريغور: "ديسمبر هو التاريخ!. سأبدأ الاستعداد الشهر المقبل. أخبر دانا و(يو.إف.سي) أننا نريد ديسمبر، نحن نستحق ديسمبر".