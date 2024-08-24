ظهر داني أولمو، نجم برشلونة، للمرة الأولى في قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإسباني، رغم عدم تمكن الإدارة من تسجيله في الاتحاد الإسباني للعبة، حتى الآن.

وشهدت القائمة ظهور مشروط لداني أولمو، إذ وضع الحساب الرسمي للنادي علامة عند اسم اللاعب؛ بسبب عدم تسجيله بعد في الدوري الإسباني.

وإذا نجح برشلونة في تسجيل أولمو قبل المباراة بخمس دقائق سيكون متاحًا للمدرب، هانزي فليك، للمشاركة أمام أتلتيك بلباو.

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ويعود سبب عدم تسجيل اللاعب إلى القيود الصارمة التي يفرضها الدوري الإسباني على سقف الرواتب، وهي القيود التي تستند إلى الدخل، ولكن أيضًا على الديون التي تثقل كاهل النادي.

ورغم الجهود التي بذلها برشلونة لتخفيف العبء المالي من خلال السماح لغوندوغان بالعودة إلى مانشستر سيتي، فإن هذا التخفيض لم يكن كافيًا لخلق مساحة لتسجيل أولمو.

بجانب ذلك، سيغيب أندرياس كريستنسن عن مباراة اليوم؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرًا في وتر العرقوب الأيسر، وستُحَدَّد مدة غيابه فيما بعد.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، وإينياكي بينيا، وأندير أسترالاغا.

الدفاع: باو كوبارسي، وأليخاندرو بالدي، وإينيغو مارتينيز، وأندرياس كريستنسن، وجول كوندي، وإريك جارسيا، وهيكتور فورت، وأليكس فالي، وجيرارد مارتن، وسيرجي دومينيغز.

الوسط: بيدري، وبابلو توري، ومارك كاسادو، ومارك بيرنال، وداني أولمو، وفيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، ورافينها، وباو فيكتور، ولامين يامال.