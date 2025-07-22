رقم ضخم جدا.. كم طلب البنك الأهلي لبيع أسامة فيصل إلى الأهلي؟

كشفت تقارير إعلامية عن سعي إدارة النادي الأهلي المصري بقوة للتعاقد مع أسامة فيصل، لاعب نادي البنك الأهلي في الميركاتو الحالي.

ويبحث الفريق الأحمر في الوقت الحالي، عن تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، الذي اقترب من الانتقال إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب بعض الامتيازات الأخرى، التي تتعلق بالمشاركة ونسبة إعادة البيع.

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ويمتلك فيصل، لاعب الزمالك السابق عقدا مع نادي البنك الأهلي حتى صيف 2027، وقد لعب للفريق حتى الآن 107 مباريات في 3 مواسم، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.

ونال صاحب الـ24 عاما، ثقة المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لكي يصبح من النجوم المنضمين للفراعنة مؤخرا، حيث ظهر في 9 مباريات حتى الآن، لكنه لم يفتتح بعد سجله التهديفي الدولي.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن النادي الأهلي رصد 50 مليون جنيه مصري للتعاقد مع أسامة فيصل، ولكن البنك الأهلي يريد بين 80 إلى 100 مليون جنيه مصري لبيع عقده في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأضاف التقرير: "ربما يقدم الأهلي للبنك عرض بدخول لاعبين في الصفقة، والفريق الأحمر يسعى لضم اللاعب بسبب صغر سنه وأنه سيكون إضافة للمستقبل، وقد يكون فيصل هو المهاجم الذي يبحث عنه الأهلي تعويضا لوسام أبو علي".

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا، كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.