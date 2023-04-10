ريال مدريد يستفسر عن داني أولمو
كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية أن نادي ريال مدريد استفسر عن موقف الدولي الإسباني داني أولمو مهاجم لايبزغ الألماني تمهيدا للتعاقد معه لتعزيز خط هجوم الفريق.
بحسب ريليفو، ينتهي تعاقد أولمو الذي قاد خط هجوم منتخب إسبانيا أكثر من مرة، عام 2024 رفقة ناديه الحالي لايبزغ، كما رفض اللاعب فكرة تجديد تعاقده مع النادي.
ويبحث ريال مدريد كل الخيارات المتاحة لتعزيز خط الهجوم بشكل رئيسي بدءا من 2024، وهو التوقيت المتوقع لرحيل كريم بنزيما المهاجم الأساسي للفريق حاليا.
وأشارت ريليفو إلى أن أولمو يرغب في العودة مجددا للعب في إسبانيا، كما أنه مناسب تماما لطريقة لعب ريال مدريد 4/3/3، حيث يجيد في كل مراكز الهجوم.
ريال مدريد ليس النادي الوحيد في إسبانيا المهتم بأولمو، حيث سبق وتم ربط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة أيضا.
يبلغ داني أولمو من العمر 24 عاما، كما سبق له اللعب لأندية إسبانيول ودينامو زغرب قبل الانتقال إلى لايبزغ الألماني الذي شهد تألقه.
ومن المتوقع أن يرحل المهاجم ماريانو دياز عن ريال مدريد هذا الصيف؛ ما سيجعل الفريق الإسباني بحاجة للتعاقد مع مهاجم آخر في خط الهجوم في ظل عدم وجود بديل لكريم بنزيما.
وفي حالات غياب بنزيما يضطر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للاعتماد على البرازيلي رودريغو كمهاجم رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يجيد كصانع ألعاب، أو جناح مهاجم.