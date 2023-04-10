ريال مدريد يستفسر عن داني أولمو

ويبحث ريال مدريد كل الخيارات المتاحة لتعزيز خط الهجوم بشكل رئيسي بدءا من 2024، وهو التوقيت المتوقع لرحيل كريم بنزيما المهاجم الأساسي للفريق حاليا.

وأشارت ريليفو إلى أن أولمو يرغب في العودة مجددا للعب في إسبانيا، كما أنه مناسب تماما لطريقة لعب ريال مدريد 4/3/3، حيث يجيد في كل مراكز الهجوم.

ريال مدريد ليس النادي الوحيد في إسبانيا المهتم بأولمو، حيث سبق وتم ربط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة أيضا.