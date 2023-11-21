لفتة طيبة من ريال مدريد تجاه غافي
ينوي نادي ريال مدريد القيام بلفتة طيبة تجاه بابلو غافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا والذي أصيب مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي.
وقال نادي برشلونة في بيان رسمي إن لاعب الوسط غافي سيغيب عن الملاعب عدة أشهر لأنه سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
وغادر اللاعب الإسباني الدولي (19 عامًا) الملعب وهو يبكي بعد أن أصيب بالتواء في ركبته خلال فوز إسبانيا 3-1 على جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الأحد.
لفتة ريال مدريد
حسب ماركا، فإن ريال مدريد سوف يرسل خطابًا إلى نادي برشلونة يتمنى خلاله الشفاء لبابلو غافي كعادته مع اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات تُغيبهم فترة طويلة عن الملاعب.
ومؤخرًا، أبدى أكثر من لاعب في نادي ريال مدريد تعاطفه مع غافي على رأسهم كارفخال وخوسيلو زميلا اللاعب الشاب في منتخب إسبانيا.
وغرد خوسيلو بعد إصابة غافي :"يا صديقي كان طعم النصر أسوأ من الخسارة، سوف تعود أقوى ونحن بجانبك".
وضربت الإصابات ناديي ريال مدريد وبرشلونة خلال الموسم الجاري مع معاناة عدد كبير من اللاعبين من إصابات كبيرة، مثل: تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني.
واستعاد برشلونة مؤخرًا فرينكي دي يونغ بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.