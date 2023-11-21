لفتة طيبة من ريال مدريد تجاه غافي

ينوي نادي ريال مدريد القيام بلفتة طيبة تجاه بابلو غافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا والذي أصيب مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي.

‭‭ ‬‬وقال نادي برشلونة في بيان رسمي إن لاعب الوسط غافي سيغيب عن الملاعب عدة أشهر لأنه سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وغادر اللاعب الإسباني الدولي (19 عامًا) الملعب وهو يبكي بعد أن أصيب بالتواء في ركبته خلال فوز إسبانيا 3-1 على جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الأحد.