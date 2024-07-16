تغطية مباشرة.. حفل تقديم مبابي لاعبًا لريال مدريد

ستشاهد جماهير ريال مدريد المهاجم كيليان مبابي بقميص عملاق الدوري الإسباني؛ إذ يظهر قائد فرنسا في ملعب سانتياغو برنابيو، ظهر اليوم الثلاثاء، في حفل تقديمه لاعبا لبطل دوري أبطال أوروبا.

وفور إعلان ريال مدريد أن تقديم مبابي، الذي انضم في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو حزيران الماضي، سيكون يوم 16 يوليو تموز، سارعت الجماهير للحصول على تذاكر حضور الحفل.

ويأتي تقديم مبابي بعد أيام من خروج فرنسا من الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا، بعد الخسارة 2-1 أمام إسبانيا.

لكن مبابي يأمل في بداية مظفرة مع ريال مدريد، وأن يكون على قدر توقعات الجماهير التي تتطلع لرؤيته بالقميص رقم 9، الذي ارتداه أساطير مثل البرازيلي رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

وذكر برنامج (إل شيرينغيتو) الإسباني أن 80 ألف تذكرة، وهي سعة ملعب برنابيو، نفدت بالكامل فور إتاحتها للجماهير المترقبة لتقديم مبابي، بعدما قالت تقارير محلية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجهز لحفل ضخم.

وفيما يلي البث المباشر لحفل تقديم مبابي:

زحام خارج أسوار البرنابيو من جماهير ريال مدريد، سعيًا لدخول الملعب

قناة ريال مدريد الآن تضع صورة مبابي مع قدوته "رونالدو"

قناة ريال مدريد : ستكون لدينا مفاجأة كبيرة اليوم لكيليان مبابي.