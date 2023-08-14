اشتباك ميشيل ومحمد البريك في مباراة الهلال وأبها (فيديو)

وقرر جورجي جيسوس مدرب الهلال إخراج محمد البريك وميشيل في الدقيقة 76 وإشراك سعود عبدالحميد وياسر الشهراني.

هاتريك مالكوم

وسجل المهاجم البرازيلي مالكوم 3 أهداف (هاتريك) ليفوز الهلال 3/1 على أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وسجل مالكوم الهدف الأول في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل سعد بقير هدف التعادل لأبها بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يكمل مالكوم الهاتريك في الدقيقة 77 بتسديدة يسارية كذلك من داخل المنطقة.

وسيلعب الهلال مع الفيحاء، في حين يلاقي الاتحاد منافسه الطائي في الجولة الثانية.