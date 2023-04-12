القوة الجوية يعلق أنشطته ردا على إيقاف إبراهيم بايش عامين
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف إبراهيم بايش لاعب وسط القوة الجوية وأفضل لاعب في كأس الخليج الماضية (خليجي 25) لمدة عامين؛ بسبب "الاستهزاء بالحكم ومحاولة الاعتداء عليه وتوجيه إساءات" بعد مباراة بالدوري المحلي، هذا الأسبوع.
وخسر القوة الجوية 3-2 أمام الكهرباء في مباراة بالدوري العراقي الممتاز، يوم الأحد الماضي، بعد هدف في اللحظات الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة خلف الشرطة المتصدر.
وفرض الاتحاد العراقي عقوبات قاسية على القوة الجوية ومسؤوليه ومشجعيه وكذلك بايش، الذي نال جائزة أفضل لاعب في خليجي 25 بعد دوره المؤثر في قيادة منتخب العراق لإحراز اللقب في البصرة في يناير كانون الثاني الماضي.
ورد القوة الجوية وأعلن عبر "فيسبوك": "تعليق كافة أنشطة نادي القوة الجوية المرتبطة باتحاد الكرة العراقي".
كما أكد أنه سيعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات قرارات لجنة الانضباط والرد عليها.
وقال الاتحاد العراقي في بيان: "قام اللاعب إبراهيم بايش بالتصفيق على الحكم استهزاء، حيث أشهر بوجهه الحكم الكارت الأصفر الثاني وبعده الكارت الأحمر، وعلى إثرها (قام اللاعب) بالركض باتجاه حكم المباراة ومحاولة ضربه، وأخذ بالتوعد والتهديد وتلفظه بألفاظ بعيدة عن الروح الرياضية".
وأضاف الاتحاد العراقي أنه عاقب بايش بالإيقاف لمدة عامين، وهي نفس العقوبة المفروضة على حمادي أحمد عضو الهيئة الإدارية للنادي بعد أن دفع الحكم ووجه "كلمات قاسية ونابية" لطاقم التحكيم.
وفرض الاتحاد العراقي عقوبة مماثلة على ماجد الساعدي عضو إدارة نادي القوة الجوية.
وعوقب نادي القوة الجوية بخوض ثلاث مباريات على أرضه بدون مشجعين إلى جانب غرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي (6848 دولارا)؛ بسبب ارتكاب أعمال شغب وإلقاء الحجارة وقوارير الماء وخلع كراسي الملعب وإلقائها، مع تحمل النادي تكاليف الأضرار في ملعب الشعب.
وأكد الاتحاد العراقي أنه يجب دفع الغرامة في غضون 72 ساعة، أو سيتم خصمها من إيرادات النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وإذا لم يحدث ذلك، سيعتبر النادي خاسرا 3-صفر في مباراته المقبلة بالدوري.