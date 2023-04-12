القوة الجوية يعلق أنشطته ردا على إيقاف إبراهيم بايش عامين

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف إبراهيم بايش لاعب وسط القوة الجوية وأفضل لاعب في كأس الخليج الماضية (خليجي 25) لمدة عامين؛ بسبب "الاستهزاء بالحكم ومحاولة الاعتداء عليه وتوجيه إساءات" بعد مباراة بالدوري المحلي، هذا الأسبوع.

وخسر القوة الجوية 3-2 أمام الكهرباء في مباراة بالدوري العراقي الممتاز، يوم الأحد الماضي، بعد هدف في اللحظات الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة خلف الشرطة المتصدر.